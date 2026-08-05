Самой уставшей жительницей России назвали медсестру из Татарстана

Самой уставшей жительницей России назвали медсестру-анестезиста из Набережных Челнов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз компании «Группа Мантера».

Медик потеряла супруга и в одиночку воспитывает маленького ребенка. Женщина вынуждена трудится сразу на трех работах — в кардиореанимации, детской стоматологии и косметологической клинике. Постоянный груз ответственности за жизни пациентов и чувство вины перед ребенком из-за частого отсутствия дома приводят к сильному переутомлению.

Врач назвала опасные болезни, которые маскируются под обычную усталость

Двумя другими финалистами проекта стали работник дорожной отрасли из Ростова-на-Дону и многодетная мать из Зеленограда. Мужчина занимается асфальтоукладочными работами, его смены иногда начинаются в 4 утра и заканчиваются в 23:00. Жительница Зеленограда растит троих детей, подрабатывает няней, а телевизор в ее доме круглосуточно транслирует мультфильм про Лунтика.

Тестирование на уровень усталости проводилось в июле, в нем приняли участие 9358 человек. Чаще всего на истощение жаловались специалисты по продажам — 9,1%, и занятые домашним хозяйством — 9%. При этом моральное и психологическое переутомление встречалось в историях респондентов значительно чаще физического — 67% против 33%.

В беседе с НСН психолог Екатерина Каталина назвали безопасную норму переработок, которая не ведет к хронической усталости.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Сухоруков
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