Громко, но не прибыльно: «Лужники» Вани Дмитриенко назвали имиджевым ходом
Евгений Финкельштейн в эфире НСН рассказал, почему стадионные концерты зачастую не приносят прибыли, и объяснил, что на самом деле стоит за громкими сборами.
Уровень концертов в России гораздо выше, чем в Европе, однако большие стадионники остаются имиджевой историей, так как не приносят должной прибыли артистам и их команде, сказал НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России, собрав московский стадион «Лужники» с сольным концертом. Он стал самым молодым российским артистом, сумевшим это сделать. Как заявил главный редактор Книги рекордов Станислав Коненко, «теперь в Книге официально зарегистрирован рекорд с результатом 20 лет, девять месяцев и восемь дней, рекордсмен — Ваня Дмитриенко». Финкельштейн отметил, что россияне стали чаще посещать стадионные концерты музыкантов.
«Фраза "собрал "Лужники" звучит очень громко. Безусловно, это большой прорыв для 20‑летнего парня. Сейчас люди действительно стали чаще посещать стадионные концерты — это абсолютно точно. Зрители смотрят, сравнивают концерты между собой. За границей, например, не всегда можно увидеть концерты такого уровня, как в России, — у нас он зачастую выше. Во многом это заслуга наших артистов: они стремятся показать, у кого масштабнее и круче шоу. В итоге выигрывает зритель: он получает яркие, запоминающиеся концерты, которые вряд ли где‑нибудь ещё увидит», — сказал собеседник НСН.
По его словам, если в следующем году Вани Дмитриенко не будет выступать в «Лужниках», значит, развитие пошло не так динамично.
«Если музыка востребована, зритель голосует рублём. При этом я уверен, что подобный стадионный концерт не окупается. В основном это имиджевая история: затраты на организацию весьма велики. Часть билетов продавалась по сниженной цене, часть — раздавалась. Очень большие средства уходят на аренду площадки и прочие расходы. Я уверен, что Ваня Дмитриенко не заработал на концерте в "Лужниках". Эту площадку действительно можно назвать пиком карьеры музыканта. Если в следующем году Ваня Дмитриенко не будет выступать в "Лужниках", значит, всё пошло не так хорошо. Если же концерт там всё‑таки состоится, можно будет говорить о том, что площадка была собрана. То, что я пока не вижу такого концерта в планах на следующий год, о многом говорит», — добавил эксперт.
Ранее Дмитриенко заявил, что пытался связаться с Егором Кридом из-за схожести их концертов в «Лужниках» и даже сделать коллаборацию, но тот не захотел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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