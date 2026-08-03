По его словам, если в следующем году Вани Дмитриенко не будет выступать в «Лужниках», значит, развитие пошло не так динамично.



«Если музыка востребована, зритель голосует рублём. При этом я уверен, что подобный стадионный концерт не окупается. В основном это имиджевая история: затраты на организацию весьма велики. Часть билетов продавалась по сниженной цене, часть — раздавалась. Очень большие средства уходят на аренду площадки и прочие расходы. Я уверен, что Ваня Дмитриенко не заработал на концерте в "Лужниках". Эту площадку действительно можно назвать пиком карьеры музыканта. Если в следующем году Ваня Дмитриенко не будет выступать в "Лужниках", значит, всё пошло не так хорошо. Если же концерт там всё‑таки состоится, можно будет говорить о том, что площадка была собрана. То, что я пока не вижу такого концерта в планах на следующий год, о многом говорит», — добавил эксперт.

Ранее Дмитриенко заявил, что пытался связаться с Егором Кридом из-за схожести их концертов в «Лужниках» и даже сделать коллаборацию, но тот не захотел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

