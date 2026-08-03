Ваня Дмитриенко собрал «Лужники» и попал в Книгу рекордов РФ

Он стал самым молодым артистом России, сумевшим это сделать. Как заявил главный редактор Книги рекордов Станислав Коненко, «теперь в Книге официально зарегистрирован рекорд с результатом 20 лет, девять месяцев и восемь дней, рекордсмен — Ваня Дмитриенко».

На концерте исполнитель собрал около 70 тысяч зрителей.

Дмитриенко родился в Красноярске. Знаковым в карьере артиста стал трек «Венера-Юпитер», вышедший в 2020 году.

Ранее Дмитриенко заявил, что пытался связаться с Егором Кридом из-за схожести их концертов в «Лужниках» и даже сделать коллаборацию, но тот не захотел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

