Ваня Дмитриенко собрал «Лужники» и попал в Книгу рекордов РФ
Популярный российский музыкант Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов страны, собрав московский стадион «Лужники» с сольным концертом, сообщает РИА Новости.
Он стал самым молодым артистом России, сумевшим это сделать. Как заявил главный редактор Книги рекордов Станислав Коненко, «теперь в Книге официально зарегистрирован рекорд с результатом 20 лет, девять месяцев и восемь дней, рекордсмен — Ваня Дмитриенко».
На концерте исполнитель собрал около 70 тысяч зрителей.
Дмитриенко родился в Красноярске. Знаковым в карьере артиста стал трек «Венера-Юпитер», вышедший в 2020 году.
Ранее Дмитриенко заявил, что пытался связаться с Егором Кридом из-за схожести их концертов в «Лужниках» и даже сделать коллаборацию, но тот не захотел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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