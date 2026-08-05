Пригожин назвал ерундой слова Вайкуле о готовности воевать с Россией

Критика высказываний латвийской певицы Лаймы Вайкуле о готовности взяться за оружие против россиян прозвучала от музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Об этом он заявил в беседе «Лентой.ру», назвав слова артистки полной ерундой.

Пригожин отметил, что исполнительница всегда оставалась аполитичной, поэтому ее новые заявления вызывают у него лишь удивление. По мнению продюсера, Вайкуле совершенно не разбирается в текущих событиях, а весь творческий цех в последнее время лишь занимается тем, что поливает друг друга грязью.

«Она красивая женщина, всегда была примером для подражания, выглядит роскошно, но несет ерунду», — сказал продюсер.

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При этом продюсер выразил абсолютную уверенность в том, что никто из его знакомых и коллег певицы на самом деле не желает пролития крови. Он предположил, что существует некая третья сила, которая намеренно стравливает людей, чтобы устроить ловушку и получить «доступ к российским природным богатствам на максимально выгодных для себя условиях».

Пригожин напомнил, что хотя у артистки гражданство Латвии, широкую известность и признание она получила именно в Советском Союзе.

Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный заявил, что таких артистов, как Лайма Вайкуле, нужно лишить госнаград и званий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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