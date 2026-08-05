В лидерах Крым: Цены на бензин снизились в 46 регионах России
Стоимость автомобильного бензина за минувшую неделю уменьшилась в 46 субъектах Российской Федерации. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости, выполненные на основе данных Росстата. Наиболее заметное удешевление топлива зафиксировано в Севастополе.
В период с 28 июля по 3 августа топливо в Севастополе и Республике Крым стало доступнее примерно на 15%. Значительное снижение цен также отмечено в Вологодской области, где стоимость горючего упала на 12,5%.
Падение цен более чем на 5% зафиксировано еще в восьми субъектах, включая Тюменскую область с показателем 9,4%, Ивановскую область на 7,1% и Новосибирскую область на 6,5%. Аналогичная динамика прослеживается в Дагестане, Чувашии, Марий Эл, Коми и Карачаево-Черкесии, где топливо подешевело в диапазоне от 5,4% до 6,6%.
Свыше 4% стоимость горючего снизилась в Костромской, Липецкой и Тульской областях, а также на территории Красноярского и Ставропольского краев и в Кабардино-Балкарии. В остальных 29 регионах страны темпы удешевления бензина оказались ниже этого уровня.
Между тем российские производители и продавцы топлива выступили против госрегулирования цен на бензин. Они предупреждают, что новая норма, которую рассмотрят депутаты Госдумы, приведет к дефициту горючего, а также к коррупционным рискам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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