В лидерах Крым: Цены на бензин снизились в 46 регионах России

Падение цен более чем на 5% зафиксировано еще в восьми субъектах, включая Тюменскую область с показателем 9,4%, Ивановскую область на 7,1% и Новосибирскую область на 6,5%. Аналогичная динамика прослеживается в Дагестане, Чувашии, Марий Эл, Коми и Карачаево-Черкесии, где топливо подешевело в диапазоне от 5,4% до 6,6%.

Свыше 4% стоимость горючего снизилась в Костромской, Липецкой и Тульской областях, а также на территории Красноярского и Ставропольского краев и в Кабардино-Балкарии. В остальных 29 регионах страны темпы удешевления бензина оказались ниже этого уровня.

Между тем российские производители и продавцы топлива выступили против госрегулирования цен на бензин. Они предупреждают, что новая норма, которую рассмотрят депутаты Госдумы, приведет к дефициту горючего, а также к коррупционным рискам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

