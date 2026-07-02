Директор Вани Дмитриенко назвала ошибкой обвинения музыканта в плагиате

Выступающий под псевдонимом Hollyflame артист в соцсетях опубликовал видео, в котором заявил, что новая песня Дмитриенко похожа на его композицию 2025 года. Позже он удалил ролик.

«Не вижу никаких видео от Hollyflame. Может, ошибка?» — сказала изданию Щербинская.

Ранее солистка группы «Маша и Медведи» Мария Макаров отсудила у шоу «Голос» 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

