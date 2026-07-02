Директор Вани Дмитриенко назвала ошибкой обвинения музыканта в плагиате
Артист Hollyflame, обвинивший певца Ваню Дмитриенко в плагиате, вероятно, ошибся. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила директор исполнителя Елизавета Щербинская.
Выступающий под псевдонимом Hollyflame артист в соцсетях опубликовал видео, в котором заявил, что новая песня Дмитриенко похожа на его композицию 2025 года. Позже он удалил ролик.
«Не вижу никаких видео от Hollyflame. Может, ошибка?» — сказала изданию Щербинская.
Ранее солистка группы «Маша и Медведи» Мария Макаров отсудила у шоу «Голос» 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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