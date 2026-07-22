Margo также рассказала о неожиданном творческом союзе с блогером и певицей Инстасамкой (Дарья Еропкина). Артистки записали совместный трек и сняли клип, премьера которого намечена на 24‑е число. Певица призналась, что реальное общение с коллегой полностью развеяло стереотипы о её характере

«Мне Инстасамка написала в соцсетях и предложила фит. Я согласилась. Мы уже сняли клип на наш совместный трек. Даша оказалась очень классной девочкой — не такой, какой её многие представляют. Я очень счастлива, что мы с Дашей сошлись. Было ноль конфликтов. Я с нетерпением жду премьеры, которая, кстати, состоится уже 24‑го числа. Думаю, репутация Даши сильно изменилась после того, как они с мужем посетили шоу на ТВ. Все увидели, что сценический образ не всегда совпадает с реальным человеком. Я в этом лично убедилась, когда была у ребят в гостях», — поделилась артистка.

Певица Margo известна такими треками, как «Кукареку» (совместно с Lil Pump), «Buratino» (совместно с 6ix9ine) и «Бесишь» (совместно с Филиппом Киркоровым). В светских кругах её называют протеже Киркорова.

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