Певица Margo захотела «рыцарский» концерт после Дмитриенко и Крида
Певица Margo в шутку назвала свежей идею сыграть концерт в кольчуге вслед за популярными артистами.
Блогер и певица Margo (Маргарита Овсянникова) поделилась со спецкором НСН эмоциями по поводу громкого концерта Вани Дмитриенко и призналась, что мечтает однажды собрать столь же масштабную аудиторию.
В середине июля певец Егор Крид дал два подряд концерта в «Лужниках», а Дмитриенко выступит на этой арене 2 августа. При этом СМИ обратили внимание на схожую рыцарскую тематику в оформлении сцены, а также почти одновременные фотосессии артистов в доспехах. Сам Дмитриенко говорил спецкору НСН, что пытался связаться с Кридом из-за схожести их концертов в «Лужниках» и даже сделать коллаборацию, но тот не захотел. Margo с иронией ответила на предложение журналистов выступить в кольчуге.
«Я не была на концерте Егора Крида, но знаю, что воровать — это плохо. Хотела бы я концерт в "Лужниках"? Тоже в кольчуге? Это свежая идея! Я надеюсь, что когда‑нибудь соберу такой же большой зал, как сейчас собирает Ваня. Он безумно талантливый! Я очень рада, что у него всё получилось. Это важный день. Мы с Ваней не так давно знакомы, но мне приятно, что он пригласил меня на свой концерт. Он пока не предлагал мне вместе спеть, но я хотела бы дуэт с таким артистом. Думаю, многие артисты хотели бы спеть дуэтом с Ваней», — сказала артистка.
Margo также рассказала о неожиданном творческом союзе с блогером и певицей Инстасамкой (Дарья Еропкина). Артистки записали совместный трек и сняли клип, премьера которого намечена на 24‑е число. Певица призналась, что реальное общение с коллегой полностью развеяло стереотипы о её характере
«Мне Инстасамка написала в соцсетях и предложила фит. Я согласилась. Мы уже сняли клип на наш совместный трек. Даша оказалась очень классной девочкой — не такой, какой её многие представляют. Я очень счастлива, что мы с Дашей сошлись. Было ноль конфликтов. Я с нетерпением жду премьеры, которая, кстати, состоится уже 24‑го числа. Думаю, репутация Даши сильно изменилась после того, как они с мужем посетили шоу на ТВ. Все увидели, что сценический образ не всегда совпадает с реальным человеком. Я в этом лично убедилась, когда была у ребят в гостях», — поделилась артистка.
Певица Margo известна такими треками, как «Кукареку» (совместно с Lil Pump), «Buratino» (совместно с 6ix9ine) и «Бесишь» (совместно с Филиппом Киркоровым). В светских кругах её называют протеже Киркорова.
Эксперты музыкальной индустрии ранее объяснили НСН феномен 20-летнего Дмитриенко, который заявил в 2026 году концерты в «Лужниках» и на «Газпром Арене» и может стать самым молодым артистом, собравшим два главных стадиона страны.
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