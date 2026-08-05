Памфилова сообщила Путину об «омоложении» кандидатов на выборы в Госдуму

Всего от партий зарегистрированы 3103 кандидата, около трети из которых составляют женщины. Доля претендентов на депутатские мандаты в возрасте до 35 лет достигла 21%. Основная часть, а именно 70%, приходится на возрастную группу от 35 до 65 лет, еще 9% представляют категорию старше 65 лет.

Глава ЦИК подчеркнула, что состав претендентов от партий существенно омолодился и стал гораздо более молодым по сравнению с прежними созывами.

Центральный избирательный комитет в среду, 5 августа, определил порядок партий в бюллетенях на выборах в Госдуму – под первым номером пойдет «Единая Россия», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

