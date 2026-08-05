Памфилова сообщила Путину об «омоложении» кандидатов на выборы в Госдуму
Кандидатский корпус от политических партий на предстоящих выборах в Госдуму стал заметно моложе по сравнению с предыдущими кампаниями. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
Всего от партий зарегистрированы 3103 кандидата, около трети из которых составляют женщины. Доля претендентов на депутатские мандаты в возрасте до 35 лет достигла 21%. Основная часть, а именно 70%, приходится на возрастную группу от 35 до 65 лет, еще 9% представляют категорию старше 65 лет.
Глава ЦИК подчеркнула, что состав претендентов от партий существенно омолодился и стал гораздо более молодым по сравнению с прежними созывами.
Центральный избирательный комитет в среду, 5 августа, определил порядок партий в бюллетенях на выборах в Госдуму – под первым номером пойдет «Единая Россия», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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