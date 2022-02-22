«Перформанс века!» «Чартова дюжина 2022» собрала лучших музыкантов года

«МЯТНЫЙ ПРОРЫВ» И ПРИВЕТ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА

Дальше выступала группа «Гудтаймс», лидер которой Артем Шаров рассказал «Радиоточке НСН», что сегодня болеет за Земфиру и ее альбом «Бордерлайн».

«Не может не радовать, что фестивальная история возвращается в нашу жизнь. Пусть пока только в клубном формате, но все равно это уже какой-то свет в конце тоннеля. Будем надеяться, что летом выйдем в поля, на открытые сцены, увидим большое количество счастливых людей, которые дождались живой музыки», - добавил Артем.

После этого была вручена еще одна специальная премия «Прорвемся». Ее получил внезапно отмененный в прошлом году фестиваль «Дикая мята» и его продюсер Андрей Клюкин.

«Я работал на «НАШЕм Радио», как минимум, 10 лет, и участвовал в организации первых премий «Чартова дюжина». Теперь мне приятно вернуться в качестве номинанта. Это очень приятно - получить премию от коллег. Сам факт, что организаторы одного фестиваля готовы вручить премию организатору другого фестиваля, дорогого стоит», - сказал Клюкин «Радиоточке НСН».

Премию за «Лучший кавер» получил «Мумий Тролль». Илья Лагутенко не смог приехать на церемонию, но записал видеообращение, в котором рассказал о песне «Передвигая вещи» и ее авторе, культовом музыканте из Владивостока Александре Дёмине.

КРИВЛЯНИЕ И РОЖДЕНИЕ

Дальше было незабываемое выступление «Операции Пластилин», музыканты которой спустились прямо в зрительный зал.

«Куртки Кобейна» победили в номинации «сайд-проект», «Лучшим концертом» было признано выступление группы «Кино», после чего на сцену поднялись Георгий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов.

Группа «Би-2» выиграла номинацию «видеоклип», а ее участник Яник Николенко рассказал «Радиоточке НСН», как создавался клип на песню «Нам не нужен герой».

«Это такая серьезная, крупная работа была сделана фактически за один день, но наша роль в этом маленькая – мы написали песню, записали ее и немножко покривлялись в кадре, а все остальное это, конечно, в чистом виде заслуга Макса Шишкина и всей его замечательной интернациональной команды», - признался музыкант.

Потом гости Adrenaline STADIUM увидели яркое выступление группы «кис-кис» и двойной успех творческого дуэта «Мураками» и LASCALA. Их композиция «Ночь» выиграла номинации «Лучшая песня» и «Совместная работа».

«Я не то, что мечтала, я даже не могла предположить, потому что, когда мы писали с Аней песню, я помню этот момент, я помню наш первый разговор – вот такая есть песня, вот такая. А потом решили нормальную, с нуля написать. И это так все быстро было», - рассказала «Радиоточке НСН» лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова.

Со своей стороны, лидер группы Lascala Аня Грин призналась НСН, что «начало было быстрое, а потом девять с половиной месяцев мы финализировали версию».

«Я сдалась, я уже рожаю и Диляра пишет: «Давай только бэков теперь еще». Мы столько времени потратили на написание песни, у этого должен был быть крутой выхлоп», - добавила Аня.