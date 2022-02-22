«Перформанс века!» «Чартова дюжина 2022» собрала лучших музыкантов года
Группой года стал Пневмослон, лучшей солисткой - Диана Арбенина, легендарный Петр Мамонов был удостоен специальной премии, а Мураками и Lascala отпраздновали двойной успех.
ХV музыкальный фестиваль «Чартова дюжина 2022» после двухлетнего перерыва вернулся к фанатам в «живом» формате и собрал во вторник на сцене Adrenaline STADIUM самых талантливых российских рок-музыкантов.
Вручение ежегодной премии «НАШЕго Радио» стало праздником для фанатов, на сцену вышли восемь непохожих коллективов, были названы победители в 13 номинациях.
ДОБРЫЙ ЗНАК И ВНУКИ ЛЕГЕНДЫ
На разогреве выступила группа «Радар», после чего ведущие «НАШЕго Радио», утренние «Подъемники» Александр Бон, Таня Борисова и Александр Паньков официально открыли церемонию.
Основную программу фестиваля начинала Дария "Нуки" Ставрович. Солистка группы «Слот» призналась в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что очень рада возобновлению «живых» мероприятий.
«Я дико рада, что в нашу жизнь возвращаются такие вещи, как фестивали. Два года не было «Чартовой», в принципе вообще ничего не было. Я надеюсь, что это добрый знак, и этот фестиваль откроем нам двери в фестивальное лето», - сказала Нуки.
После этого объявили первых победителей премии. В номинации «Взлом» победила группа «Электрофорез», а специальной премии «Легенда» был удостоен Петр Мамонов, ушедший от нас в прошлом году.
Для получения премии на сцену пригласили внуков Петра Николаевича Мишу и Тихона, которые поблагодарили всех слушателей, выразили «респект» «НАШЕму Радио» и признались, что первый раз в жизни поднялись на большую сцену.
«МЯТНЫЙ ПРОРЫВ» И ПРИВЕТ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА
Дальше выступала группа «Гудтаймс», лидер которой Артем Шаров рассказал «Радиоточке НСН», что сегодня болеет за Земфиру и ее альбом «Бордерлайн».
«Не может не радовать, что фестивальная история возвращается в нашу жизнь. Пусть пока только в клубном формате, но все равно это уже какой-то свет в конце тоннеля. Будем надеяться, что летом выйдем в поля, на открытые сцены, увидим большое количество счастливых людей, которые дождались живой музыки», - добавил Артем.
После этого была вручена еще одна специальная премия «Прорвемся». Ее получил внезапно отмененный в прошлом году фестиваль «Дикая мята» и его продюсер Андрей Клюкин.
«Я работал на «НАШЕм Радио», как минимум, 10 лет, и участвовал в организации первых премий «Чартова дюжина». Теперь мне приятно вернуться в качестве номинанта. Это очень приятно - получить премию от коллег. Сам факт, что организаторы одного фестиваля готовы вручить премию организатору другого фестиваля, дорогого стоит», - сказал Клюкин «Радиоточке НСН».
Премию за «Лучший кавер» получил «Мумий Тролль». Илья Лагутенко не смог приехать на церемонию, но записал видеообращение, в котором рассказал о песне «Передвигая вещи» и ее авторе, культовом музыканте из Владивостока Александре Дёмине.
КРИВЛЯНИЕ И РОЖДЕНИЕ
Дальше было незабываемое выступление «Операции Пластилин», музыканты которой спустились прямо в зрительный зал.
«Куртки Кобейна» победили в номинации «сайд-проект», «Лучшим концертом» было признано выступление группы «Кино», после чего на сцену поднялись Георгий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов.
Группа «Би-2» выиграла номинацию «видеоклип», а ее участник Яник Николенко рассказал «Радиоточке НСН», как создавался клип на песню «Нам не нужен герой».
«Это такая серьезная, крупная работа была сделана фактически за один день, но наша роль в этом маленькая – мы написали песню, записали ее и немножко покривлялись в кадре, а все остальное это, конечно, в чистом виде заслуга Макса Шишкина и всей его замечательной интернациональной команды», - признался музыкант.
Потом гости Adrenaline STADIUM увидели яркое выступление группы «кис-кис» и двойной успех творческого дуэта «Мураками» и LASCALA. Их композиция «Ночь» выиграла номинации «Лучшая песня» и «Совместная работа».
«Я не то, что мечтала, я даже не могла предположить, потому что, когда мы писали с Аней песню, я помню этот момент, я помню наш первый разговор – вот такая есть песня, вот такая. А потом решили нормальную, с нуля написать. И это так все быстро было», - рассказала «Радиоточке НСН» лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова.
Со своей стороны, лидер группы Lascala Аня Грин призналась НСН, что «начало было быстрое, а потом девять с половиной месяцев мы финализировали версию».
«Я сдалась, я уже рожаю и Диляра пишет: «Давай только бэков теперь еще». Мы столько времени потратили на написание песни, у этого должен был быть крутой выхлоп», - добавила Аня.
ПЕРФОРМАНС ВЕКА
Далее на сцену вышел Пневмослон, который обещал «Радиоточке НСН» «очень крутой перформанс, который останется в веках». И действительно, группа так зажгла под свои знаменитые хиты, что это запомнится всем очень надолго.
Победителем в номинации «Солист» стал Евгений Егоров из «Эпидемии», обошедший Валерия Кипелова, Леву «Би-2», Пневмослона и Петра Елфимова.
Лучшей солисткой стала Диана Арбенина, завершившая видеообращение из Америки словами «Рок-н-ролл жив, ребята!»
Выступление группы «Нервы» предварило главную часть церемонии награждения. Победителем в номинации «Альбом» стала «Операция Пластилин», а группой года зрители назвали Пневмослон, лидер которого, получая премию порадовал всех философской речью о термодинамике, страхах и космосе.
Лорд Пневмослон признался НСН, что «дико благодарен фанатам» за эту премию.
Ну а завершило «Чартову дюжину 2022» выступление группы Louna, вокалистка которой Лусинэ Геворкян поделилась с «Радиоточкой НСН» радостью: «Наконец-то мы дожили до тех времен, когда мы закрываем фестиваль «Чартовой дюжины!»
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