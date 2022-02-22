Лидер «Гудтаймс» рассказал, за кого болеет на «Чартовой дюжине»
Артем Шаров признался, что награду за лучший альбом смело отдал бы Земфире и ее «Бордерлайнеру».
Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что ждет поклонников коллектива на ежегодном пятнадцатом фестивале «Чартова дюжина», а также анонсировал выход нового альбома.
«Будем радовать поклонников песнями, которые звучали на НАШЕм радио, которые занимали первые места в чартовых дюжинах. Мы благодарны людям, что они голосовали и дали нам такую возможность. Поэтому сыграем лучшее из лучших, что звучит на радио. 2022 год для группы Гудтаймс имеет особое значение, в этом году мы будем отмечать десятилетие группы, осенью поедем в большой тур, большие мероприятия планируются. К этому приурочен выход нового альбома. Так что скоро все будет», - поделился он.
Музыкант признался, что сегодня болеет за Земфиру и ее альбом «Бордерлайн», а также пожелал всем зрителям встретиться летом на открытых фестивальных полях.
«Конечно, и за себя в первую очередь болеешь, но большое количество хороших артистов, хороших альбомов представлено. Надеюсь, премии возьмут лучшие из лучших. Надеюсь, награду за лучший альбом возьмет Земфира с «Бордерлайном», я бы за нее проголосовал. Не может не радовать, что фестивальная история возвращается в нашу жизнь. Пусть пока только в клубном формате, но все равно это уже какой-то свет в конце тоннеля. Будем надеяться, что летом выйдем в поля, на открытые сцены, увидим большое количество счастливых людей, которые дождались живой музыки», - рассказал он.
Церемония вручения проходит в московском Adrenaline STADIUM – зрителей ждет большое трехчасовое шоу с участием знаковых артистов, среди которых: LOUNA, «Операция Пластилин», «Гудтаймс», «Нервы», «кис-кис», «Нуки» и «Пневмослон». Начало в 19:00.
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