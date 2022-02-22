Лидер «Гудтаймс» рассказал, за кого болеет на «Чартовой дюжине»

Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что ждет поклонников коллектива на ежегодном пятнадцатом фестивале «Чартова дюжина», а также анонсировал выход нового альбома.

«Будем радовать поклонников песнями, которые звучали на НАШЕм радио, которые занимали первые места в чартовых дюжинах. Мы благодарны людям, что они голосовали и дали нам такую возможность. Поэтому сыграем лучшее из лучших, что звучит на радио. 2022 год для группы Гудтаймс имеет особое значение, в этом году мы будем отмечать десятилетие группы, осенью поедем в большой тур, большие мероприятия планируются. К этому приурочен выход нового альбома. Так что скоро все будет», - поделился он.

Музыкант признался, что сегодня болеет за Земфиру и ее альбом «Бордерлайн», а также пожелал всем зрителям встретиться летом на открытых фестивальных полях.