«Покривлялись в кадре»: Би-2 о награде «Чартовой дюжины» за лучший видеоклип

Участник группы Би-2 Яник Николенко признался, что работа была сделана за один день, а также поблагодарил режиссера клипа и всю команду. 

Участник группы Би-2 Яник Николенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о работе коллектива, которая удостоилась награды «Чартовой дюжины».

Клип группы Би-2 на песню «Нам не нужен герой» был признан лучшим на ежегодной премии НАШЕго радио. Режиссёром видео стал Макс Шишкин, а главные роли исполнили музыканты Би-2, Александр Мизев, Анита Запороцкова, Владимир Аверьянов и Ида Галич.

«Это такая серьезная, крупная работа была сделана фактически за один день, но наша роль в этом маленькая – мы написали песню, записали ее и немножко покривлялись в кадре, а все остальное это, конечно, в чистом виде заслуга Макса Шишкина и всей его замечательной интернациональной команды», - отметил музыкант.

Николенко также с радостью заметил, что у группы уже «целая полка» наград от НАШЕго радио и рассказал, как коллектив «делит» награды между участниками.

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«Это не первая награда, сложно считать, их было очень много, в какой-то момент мы даже сбились со счета, давали по две и по три, это было очень приятно. За видеоклип я даже не помню, получали ли мы награду. Этот клип яркий и заслуженно получает приз, конечно. У нас кто первый схватил, тот и утащил, вот как выглядит дело. У нас барабанщик наш главный в этом деле похититель наград. Мы мучились, куда деваются статуэтки, приехали к нему домой, а у него целая полка забита наградами от НАШЕго радио и не только», - рассказал Николенко.

Ранее солистка группы «Слот» Дария "Нуки" Ставрович, которая сегодня выступила на ежегодном музыкальном фестивале «Чартова дюжина», призналась в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что очень рада возобновлению «живых» мероприятий.

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ФОТО: Официальное сообщество "Би-2" в Facebook
ТЕГИ:Чартова ДюжинаФестивальБи-2
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