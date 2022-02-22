«Покривлялись в кадре»: Би-2 о награде «Чартовой дюжины» за лучший видеоклип
Участник группы Би-2 Яник Николенко признался, что работа была сделана за один день, а также поблагодарил режиссера клипа и всю команду.
Участник группы Би-2 Яник Николенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о работе коллектива, которая удостоилась награды «Чартовой дюжины».
Клип группы Би-2 на песню «Нам не нужен герой» был признан лучшим на ежегодной премии НАШЕго радио. Режиссёром видео стал Макс Шишкин, а главные роли исполнили музыканты Би-2, Александр Мизев, Анита Запороцкова, Владимир Аверьянов и Ида Галич.
«Это такая серьезная, крупная работа была сделана фактически за один день, но наша роль в этом маленькая – мы написали песню, записали ее и немножко покривлялись в кадре, а все остальное это, конечно, в чистом виде заслуга Макса Шишкина и всей его замечательной интернациональной команды», - отметил музыкант.
Николенко также с радостью заметил, что у группы уже «целая полка» наград от НАШЕго радио и рассказал, как коллектив «делит» награды между участниками.
«Это не первая награда, сложно считать, их было очень много, в какой-то момент мы даже сбились со счета, давали по две и по три, это было очень приятно. За видеоклип я даже не помню, получали ли мы награду. Этот клип яркий и заслуженно получает приз, конечно. У нас кто первый схватил, тот и утащил, вот как выглядит дело. У нас барабанщик наш главный в этом деле похититель наград. Мы мучились, куда деваются статуэтки, приехали к нему домой, а у него целая полка забита наградами от НАШЕго радио и не только», - рассказал Николенко.
Ранее солистка группы «Слот» Дария "Нуки" Ставрович, которая сегодня выступила на ежегодном музыкальном фестивале «Чартова дюжина», призналась в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что очень рада возобновлению «живых» мероприятий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- Страны ЕС договорились о пакете санкций против России
- Лучшей песней премии «Чартова дюжина 2022» стала «Ночь» Мураками и LASCALA
- Концерт группы «Кино» удостоился премии «Чартовой дюжины»
- Клип Би-2 признан лучшим на «Чартовой дюжине 2022»
- Путин назвал четыре условия для нормализации отношений между РФ и Украиной
- «Куртки Кобейна» получили награду «Чартовой дюжины» в номинации «Сайд-проект»
- Российские олигархи потеряли свыше $8 млрд после признания РФ ЛНР и ДНР
- Путин заявил, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях
- «Чартова дюжина» признала кавер «Мумий Тролля» на песню Александра Дёмина лучшим
- «Прорвемся»: Фестиваль «Дикая мята» удостоился награды «Чартовой дюжины»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru