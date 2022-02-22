«Покривлялись в кадре»: Би-2 о награде «Чартовой дюжины» за лучший видеоклип

Участник группы Би-2 Яник Николенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о работе коллектива, которая удостоилась награды «Чартовой дюжины».

Клип группы Би-2 на песню «Нам не нужен герой» был признан лучшим на ежегодной премии НАШЕго радио. Режиссёром видео стал Макс Шишкин, а главные роли исполнили музыканты Би-2, Александр Мизев, Анита Запороцкова, Владимир Аверьянов и Ида Галич.

«Это такая серьезная, крупная работа была сделана фактически за один день, но наша роль в этом маленькая – мы написали песню, записали ее и немножко покривлялись в кадре, а все остальное это, конечно, в чистом виде заслуга Макса Шишкина и всей его замечательной интернациональной команды», - отметил музыкант.

Николенко также с радостью заметил, что у группы уже «целая полка» наград от НАШЕго радио и рассказал, как коллектив «делит» награды между участниками.