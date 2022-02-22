«Повод угореть!» Пневмослон пообещал небывалый перформанс на «Чартовой дюжине»

Артист рассказал НСН, что радость от возвращения фестиваля перекрывает волнение, и сегодня произойдет нечто волнующее.

Номинант на премию «Лучшая группа» фестиваля «Чартова дюжина 2022» Лорд Пневмослон в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пообещал фанатам убойные хиты и крутой перформанс во время сегодняшнего выступления.

В эти минуты на сцене Adrenaline STADIUM проходит ХV музыкальный фестиваль «Чартова дюжина 2022» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио».

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«Радость перекрывает все волнение, которое может быть, потому что это отличный повод для того, чтобы угореть как можно большему количеству людей. Конечно, позитив перекрывает весь возможный негатив. Сегодня мы будем играть наши самые топовые и убойные хиты, и еще попробуем сделать очень крутой перформанс. Я надеюсь, что все произойдет, и это останется «в веках», - сказал музыкант.

На победу в номинации «Лучшая группа» премии «Чартова дюжина 2022» претендуют Пневмослон, «Операция пластилин», «Би-2», «Anacondaz» и Кипелов.

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Фото: пресс-служба группы Пневмослон
ТЕГИ:ПремияРок-фестивальЧартова Дюжина
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