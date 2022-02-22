«Повод угореть!» Пневмослон пообещал небывалый перформанс на «Чартовой дюжине»

Номинант на премию «Лучшая группа» фестиваля «Чартова дюжина 2022» Лорд Пневмослон в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пообещал фанатам убойные хиты и крутой перформанс во время сегодняшнего выступления.

В эти минуты на сцене Adrenaline STADIUM проходит ХV музыкальный фестиваль «Чартова дюжина 2022» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио».