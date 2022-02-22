«Повод угореть!» Пневмослон пообещал небывалый перформанс на «Чартовой дюжине»
Артист рассказал НСН, что радость от возвращения фестиваля перекрывает волнение, и сегодня произойдет нечто волнующее.
Номинант на премию «Лучшая группа» фестиваля «Чартова дюжина 2022» Лорд Пневмослон в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пообещал фанатам убойные хиты и крутой перформанс во время сегодняшнего выступления.
В эти минуты на сцене Adrenaline STADIUM проходит ХV музыкальный фестиваль «Чартова дюжина 2022» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио».
«Радость перекрывает все волнение, которое может быть, потому что это отличный повод для того, чтобы угореть как можно большему количеству людей. Конечно, позитив перекрывает весь возможный негатив. Сегодня мы будем играть наши самые топовые и убойные хиты, и еще попробуем сделать очень крутой перформанс. Я надеюсь, что все произойдет, и это останется «в веках», - сказал музыкант.
На победу в номинации «Лучшая группа» премии «Чартова дюжина 2022» претендуют Пневмослон, «Операция пластилин», «Би-2», «Anacondaz» и Кипелов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- Путин заявил, что Минских соглашений больше нет
- СМИ: Мэр Лондона заявил о готовности принять Лигу Чемпионов
- «Чартова дюжина» присудила Петру Мамонову премию «Легенда»
- «Электрофорез» стал победителем «Чартовой дюжины» в номинации «Взлом»
- Путин подписал законы о ратификации договоров с ДНР и ЛНР
- Совфед разрешил использование ВС России за рубежом
- Совфед рассмотрит вопрос об использовании ВС России за ее пределами
- «Курс на новые имена»: Ежегодный фестиваль «Чартова дюжина» стартовал в Москве
- Байден во вторник выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины
- Встреча Путина и Алиева продлилась около четырех часов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru