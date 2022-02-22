Вокалистка группы «СЛОТ»: «Чартова дюжина» откроет двери в фестивальное лето

Солистка группы «Слот» Дария "Нуки" Ставрович, которая сегодня выступает на ежегодном музыкальном фестивале «Чартова дюжина», призналась в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что очень рада возобновлению «живых» мероприятий.

«У нас сегодня очень стремительный сет, мы сыграем три трека – самые бодрые, какие есть. Я дико рада, что в нашу жизнь возвращаются такие вещи, как фестивали. Два года не было «Чартовой», в принципе вообще ничего не было. Я надеюсь, что это добрый знак, и этот фестиваль откроем нам двери в фестивальное лето», - поделилась она.

Также она отметила, что рок-комьюнити в целом нуждается в подобных мероприятиях, и поблагодарила НАШЕ радио за возможность объединяться.

«Само комьюнити нуждается в стимуляциях, объединениях, здорово, что это происходит со стороны НАШЕго радио. В этот раз я была в другом, за голосованием не следила, мы готовились с группой «Слот» к нашему двадцатилетию, буквально в пятницу отгремели, я немного в угаре подготовительном пропустила», - рассказала она.

Спустя два года один из самых значимых фестивалей в музыкальной индустрии возвращается к традиционному «живому» подведению итогов года в рок-музыке.

Церемония вручения проходит в московском Adrenaline STADIUM – зрителей ждет большое трехчасовое шоу с участием знаковых артистов, среди которых: LOUNA, «Операция Пластилин», «Гудтаймс», «Нервы», «кис-кис», «Нуки» и «Пневмослон». Начало в 19:00.

