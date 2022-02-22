«Приятно вернуться!» Клюкин поблагодарил коллег за номинацию «Чартовой дюжины»
Ситуация вокруг отмены «Дикой мяты» позволила почувствовать отзывчивость музыкантов, единство СМИ и кредит доверия зрителей, сказал Андрей Клюкин.
Продюсер фестивалей «Дикая мята» и «VIOLET» Андрей Клюкин, номинированный на премию «Чартова дюжина 2022», в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что признание коллег для него очень важно.
Сегодня в Москве на Adrenaline STADIUM пройдет ХV музыкальный фестиваль «Чартова дюжина 2022» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Будут названы победители в 13 номинациях, которых выбирали общенародным голосованием.
«Я работал на «НАШЕм Радио», как минимум, 10 лет, и участвовал в организации первых премий «Чартова дюжина». Теперь мне приятно вернуться в качестве номинанта. Это очень приятно - получить премию от коллег. Сам факт, что организаторы одного фестиваля готовы вручить премию организатору другого фестиваля, дорогого стоит. Это значит, что есть хорошая оценка того, что и как мы делаем. Это очень важно для меня», - сказал Клюкин.
Он также отметил, что отмена в 2021 году фестиваля «Дикая мята» за несколько часов до его начала, показала лояльность и высокий кредит доверия со стороны музыкантов, зрителей, СМИ и партнеров.
«Возможно, мы недооценивали, что есть такая глубокая лояльность. На фоне той неприятной ситуации, с которой столкнулся наш фестиваль, мы увидели отзывчивость музыкантов, которые все сказали, что будут выступать бесплатно, за один символический рубль. Мы увидели единство СМИ, столкнулись с очень глубоким пониманием партнеров фестиваля, которые сказали: "Ну, ребят, все всё понимают, поэтому мы вам будем помогать". Наверное, мы что-то в эти годы делали правильно и не подводили людей, поскольку кто-то мог озлобиться, сказать: "Ну что же, мы же ехали", а все наоборот выхвались помогать и не сдавать билеты. То, что мы увидели, показывает, что кредит доверия очень высок», - отметил продюсер.
По его мнению, фестивали должны нацеливаться не на конкуренцию, а на создание комфортных условия для зрителей.
«У нас у всех вообще другая задача. Нам надо делать фестивали таким образом, чтобы людям нравилось ездить, чтобы они получали должный уровень комфорта, чтобы им было приятно и они не жалели о своем выборе. Это наша главная стратегическая задача. Пандемия может быть подтолкнула, дала возможность многим организаторам выдохнуть, посмотреть на себя со стороны, что делается не так. С другой стороны, люди привыкли дома сидеть два года, и мы должны стараться сделать так, чтобы им было комфортно и уютно. Давайте смотреть правде в глаза. В России существует десять крупных оупен-эйров, их посещает около 200 тыс. человек, если взять, что они уникальные и не пересекаются. Для страны со 140-миллионным населением это очень маленькие цифры», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Оупен-эйр «Дикая мята» должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня 2021 года, однако был отменен в последний момент. Клюкин говорил тогда НСН, что организаторы «не сломлены, но в шоке», и оценил ущерб примерно в 100 млн рублей.
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