«Приятно вернуться!» Клюкин поблагодарил коллег за номинацию «Чартовой дюжины»

Продюсер фестивалей «Дикая мята» и «VIOLET» Андрей Клюкин, номинированный на премию «Чартова дюжина 2022», в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что признание коллег для него очень важно.

Сегодня в Москве на Adrenaline STADIUM пройдет ХV музыкальный фестиваль «Чартова дюжина 2022» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Будут названы победители в 13 номинациях, которых выбирали общенародным голосованием.