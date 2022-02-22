«И не мечтали»: Мураками и Lascala о двойной награде «Чартовой дюжины»

Диляра Вагапова и Аня Грин поделились трудностями на пути к песне мечты.

Лидер группы Мураками Диляра Вагапова и лидер группы Lascala Аня Грин поделились с «Радиоточкой НСН» впечатлениями о полученной на «Чартовой дюжине» двойной награде.

Мураками и LASCALA были признаны победителями премии «Чартова дюжина 2022» сразу в двух номинациях «Совместная работа» и «Песня» за композицию «Ночь».

В числе других претендентов на победу в этой номинации были: Даня Милохин & Мумий Тролль («Башня»), Моя Мишель feat. Шура «Би-2» («Тёмная вода»), Заточка feat. Аффинаж («Спой мне»), а также Павел Пиковский, Сергей «Чиж» Чиграков feat. М.Русин («Передай другому»).

«Я не то, что мечтала, я даже не могла предположить, потому что, когда мы писали с Аней песню, я помню этот момент, я помню наш первый разговор – вот такая есть песня, вот такая. А потом решили нормальную, с нуля написать. И это так все быстро было», - призналась Вагапова.

А лидер группы Lascala, в свою очередь, заметила, что процесс доработки материала был длительным и непростым.

«Начало было быстрое, а потом девять с половиной месяцев мы финализировали версию. Я сдалась, я уже рожаю и Диляра пишет «давай только бэков теперь еще». Мы столько времени потратили на написание песни, у этого должен был быть крутой выхлоп», - отметила Грин.
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Вагапова согласилась с тем, что сотрудничать с ней было непросто, но отметила выдающийся результат «дуэта мечты».

«Я помню этот момент, когда я пришла на студию, все было готово, а я стою такая «не качает». Очень классно было работать с ребятами, со мной не так просто сотрудничать. Я давно мечтала сделать дуэт с женским вокалом, я об этом говорила всем, искала, чтобы это зазвучало. Чтобы не просто сделать для галочки, чтобы получилось сочетание голосов», - добавила лидер группы Мураками.

Отвечая на вопрос о «дележке» приза, исполнительницы пошутили, что устроят бой без правил в грязи, но потом решили сойтись на обычном жребии и признались, что ждут следующих наград.

Сегодня в Москве на Adrenaline STADIUM проходит ХV музыкальный фестиваль «Чартова дюжина 2022» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Будут названы победители в 13 номинациях, которых выбирали общенародным голосованием.

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ФОТО: пресс-служба коллектива
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