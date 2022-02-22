«Дико благодарен фанатам!» Пневмослон празднует победу на «Чартовой дюжине»

Победитель в номинации «Лучшая группа» рассказал НСН, что очень уважает своих фанатов и назвал их поддержку решающей.

Победа на фестивале «Чартова дюжина 2022» является заслугой фанатов, заявил Лорд Пневмослон в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сразу после награждения.

Ранее во вторник Пневмослон стал победителем премии «Чартова дюжина 2022» в номинации «Лучшая группа» и выступил на фестивале.

«Повод угореть!» Пневмослон пообещал небывалый перформанс на «Чартовой дюжине»
«Я дико благодарен нашим поклонникам, фанатам, потому что, честно говоря, наша победа – это целиком и полностью их заслуга. Мы просто песни поем, а то, что за нас, проголосовали, - большое уважение! Предыдущие награды у меня дома лежат, пылью покрываются, эту прибавлю к ним», - сказал музыкант.

В эти минуты в Москве на сцене Adrenaline STADIUM завершается ХV музыкальный фестиваль «Чартова дюжина 2022» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Названы победители в 13 номинациях, которых выбирали общенародным голосованием.

В фестивале приняли участие восемь групп, в том числе и Пневмослон. Перед выступлением музыкант рассказал НСН, что «Чартова дюжина» является отличным поводом «угореть», пообещав фанатам убойные хиты и перформанс «на века».

На победу в номинации «Лучшая группа» также претендовали «Операция пластилин», «Би-2», «Anacondaz» и Кипелов.


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ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
ТЕГИ:ПремияРок-фестивальЧартова Дюжина
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