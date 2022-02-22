«Дико благодарен фанатам!» Пневмослон празднует победу на «Чартовой дюжине»

«Я дико благодарен нашим поклонникам, фанатам, потому что, честно говоря, наша победа – это целиком и полностью их заслуга. Мы просто песни поем, а то, что за нас, проголосовали, - большое уважение! Предыдущие награды у меня дома лежат, пылью покрываются, эту прибавлю к ним», - сказал музыкант.

В эти минуты в Москве на сцене Adrenaline STADIUM завершается ХV музыкальный фестиваль «Чартова дюжина 2022» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Названы победители в 13 номинациях, которых выбирали общенародным голосованием.

В фестивале приняли участие восемь групп, в том числе и Пневмослон. Перед выступлением музыкант рассказал НСН, что «Чартова дюжина» является отличным поводом «угореть», пообещав фанатам убойные хиты и перформанс «на века».

На победу в номинации «Лучшая группа» также претендовали «Операция пластилин», «Би-2», «Anacondaz» и Кипелов.



