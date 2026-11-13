Кушнер назвал встречу с Путиным детальной и продуктивной
Встреча специального посланника лидера США Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным прошла очень продуктивно, сообщают «Известия» со ссылкой на Кушнера.
По его словам, стороны провели хорошие обсуждения по многим вопросам. В разговоре с российским лидером Кушнер указал на необходимость подключения европейцев к процессу урегулирования. «Мы сообщили Путину, что полагаем, что это очень важно», — указал спецпосланник.
Кушнер анонсировал проведение еще одной встречи в рамках урегулирования конфликта на Украине. Подробности сообщить он отказался.
Путин поддержал предложение США рассматривать вопросы безопасности Москвы и Киева в рамках будущей системы европейской безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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