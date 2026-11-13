Кушнер назвал встречу с Путиным детальной и продуктивной

По его словам, стороны провели хорошие обсуждения по многим вопросам. В разговоре с российским лидером Кушнер указал на необходимость подключения европейцев к процессу урегулирования. «Мы сообщили Путину, что полагаем, что это очень важно», — указал спецпосланник.

Кушнер анонсировал проведение еще одной встречи в рамках урегулирования конфликта на Украине. Подробности сообщить он отказался.

Путин поддержал предложение США рассматривать вопросы безопасности Москвы и Киева в рамках будущей системы европейской безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

