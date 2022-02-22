«Послэмимся»: Лусинэ Геворкян о финальном выступлении на «Чартовой дюжине»

В 2022 году легендарный фестиваль вернулся к традиционному «живому» подведению итогов достижений отечественной музыкальной индустрии за прошедший год. А курс на новые имена, который взяла радиостанция НАШЕ Радио в новом сезоне, нашел своё отражение и в составе выступающих коллективов.

Церемония вручения проходит в московском Adrenaline STADIUM – зрителей ждет большое трехчасовое шоу с участием знаковых артистов, среди которых: LOUNA, «Операция Пластилин», «Гудтаймс», «Нервы», «кис-кис», «Нуки» и «Пневмослон».