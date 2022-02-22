«Послэмимся»: Лусинэ Геворкян о финальном выступлении на «Чартовой дюжине»
Вокалистка группы Louna пообещала зрителям фестиваля исполнить все хиты и одну лирическую песню.
Вокалистка группы Louna Лусинэ Геворкян в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призналась, что счастлива закрывать пятнадцатый ежегодный фестиваль «Чартова дюжина».
«Наконец-то мы дожили до тех времен, когда мы закрываем фестиваль «Чартовой дюжины». Мы подготовили стабильную фестивальную программу, все хиты, одна лирическая песня и одна песня, которую очень давно не играли. В принципе ничего нового – вышли, послэмились, отыграли и все», - отметила она.
В 2022 году легендарный фестиваль вернулся к традиционному «живому» подведению итогов достижений отечественной музыкальной индустрии за прошедший год. А курс на новые имена, который взяла радиостанция НАШЕ Радио в новом сезоне, нашел своё отражение и в составе выступающих коллективов.
Церемония вручения проходит в московском Adrenaline STADIUM – зрителей ждет большое трехчасовое шоу с участием знаковых артистов, среди которых: LOUNA, «Операция Пластилин», «Гудтаймс», «Нервы», «кис-кис», «Нуки» и «Пневмослон».
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