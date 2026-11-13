Путин вспомнил фразу «Где деньги, Зин?», говоря о финансах
Российский президент Владимир Путин процитировал песню Владимира Высоцкого «Диалог у телевизора», сообщают «Вести».
Это произошло, когда глава государства комментировал планы Российского спортивного фонда финансировать строительные проекты. «Я ничего не хочу сказать, ни в чем никого не подозреваю, но как только начинаются строительные проекты, «Где деньги, Зин?» - сразу возникает сакраментальный вопрос», — указал президент РФ.
По его словам, отсутствие прямого поступления финансирования спортивным федерациям его настораживает тем, что такая схема создает риски непрозрачного финансирования. Путин предложил направлять средства непосредственно спортивным федерациям.
Ранее российский лидер заявил, что деньги должны идти на поддержку спорта, а не на бюрократический аппарат с машинами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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