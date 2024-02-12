«От Тая до Дубая»: Тюремные фото «Би-2» не спасли их концерт в Эмиратах
Веселье в соцсетях участников группы «Би-2» нарушилось грустными новостями из Дубая, Лолиту и «Щенков» продолжают отменять, а Дима Билан прикрывается котом из Донбасса.
Вслед за тюремной эпопеей группы «Би-2» в Таиланде последовала отмена концерта музыкантов в Дубае, намеченного на 17 февраля.
СМИ утверждают, что за этим стоят российские дипломаты, участники группы вместе с организаторами их тура пока отмалчиваются.
Тем временем в России продолжаются отмены концертов участников «голой вечеринки» и их недальновидных подражателей.
ДУБАЙСКИЙ «КАРАНДАШ»
История с задержанием и арестом участников группы «Би-2» в Таиланде пришла к окончательному хэппи-энду 1 февраля после их депортации в Израиль.
«Мы на свободе! Друзья, спасибо всем, кто боролся и поддерживал нас», - написали музыканты в соцсетях, поблагодарив за чудесное «спасение» дипломатов из Израиля, Австралии, США, Великобритании Германии, Польши и Литвы.
«Би-2» пообещали, что дальше их мировой тур продолжится по графику февральским концертом в ОАЭ и мартовскими в Литве, Польше, Ирландии и Великобритании, однако что-то пошло не так.
«Друзья, привет! К сожалению, запланированный на 17 февраля концерт Би-2 в Дубае не состоится. Деньги за билеты будут возвращены. Эта отмена не повлияет на другие концерты в нашем гастрольном графике — остальные выступления состоятся в назначенные даты», - сообщили музыканты в соцсетях вечером 11 февраля.
О причинах отмены концерта не сообщается, однако еще 1 февраля Telegram-канал Mash писал, что российские дипломаты якобы обсуждают с властями Эмиратов отмену концерта «Би-2» в Дубае. Поводом для этого послужила антироссийская позиция группы, один из участников которой, Лева Би-2 (Егор Бортник), признан в России иноагентом.
После 1 февраля участники «Би-2» успели отметить день рождения Шуры Би-2, выпустить альбом «All the Best, vol. 1» с перезаписанными хитами разных лет и обнародовать фото из тайской тюрьмы, отсылающие к шедевральному «Пасть порву, моргалы выколю» Евгения Леонова из фильма «Джентльмены удачи». При этом ни они, ни организаторы концерта ничего не писали о проблемах других музыкантов в Дубае.
В последнее время в Таиланде, ОАЭ и на Бали, куда активно ездят российские туристы, возникает все больше проблем у музыкантов и артистов, занимающих антироссийскую позицию в конфликте с Украиной.
Так, в конце декабря был отменен концерт Земфиры (признана в РФ иноагентом) в Дубае. В середине января иноагенту Моргенштерну запретили въезд в Дубай, в феврале такую же меру применили в отношении украинского артиста Андрея Данилко (Верка Сердючка), иноагента Максима Галкина оштрафовали, а иногента Оксимирона поставили в Эмиратах «на карандаш» из-за его антироссийских высказываний.
«Восток – дело тонкое, поэтому они могут использовать третьи страны с точки зрения прикрытия более серьезных, глубинных вопросов. Здесь артисты выступают слабым звеном, через которое могут оказывать воздействие. Вопрос с Галкиным связан, скорее всего, с его пребыванием в Израиле. Данилко иногда изображает такие вещи, которые могут быть неприемлемы для арабского мира. Скорее, это сыграет роль, чем какое-то давление дипломатов», - объяснял НСН завкафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма.
При этом он усомнился, что российские дипломаты могли повлиять на решения властей ОАЭ и Таиланда.
БАССЕЙН ЛОЛИТЫ И КОТ ШАХТЕР
При этом в России продолжаются проблемы у музыкантов-участников декабрьской «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой.
В выходные стало известно о приостановке продажи билетов на концерт Лолиты Милявской, который должен состояться в Перми 10 марта. Ранее были отменены 10 февральских концертов Лолиты в Подмосковье.
Участница «геронтологического праздника жизни», как окрестил «голую вечеринку» режиссер Никита Михалков, отмечала в конце января, что сейчас в ее жизни совсем нет концертов, вместо которых она гуляет с мамой, ходит в бассейн и отдыхает.
Лолита успела заверить общественность, что не жаждет выступать за рубежом, поскольку ей всегда было комфортно работать только в России, однако это пока не помогло.
При этом другой участник вечеринки у Ивлеевой Дима Билан должен выступить в «Crocus City Hall» на день Святого Валентина 14 и 15 февраля. Пока об отмене этих концертов не сообщалось. При этом Билан успел после скандальной вечеринки съездить в ДНР, помочь крупной суммой детскому дому, подарить приюту для животных три стиральных машинки и другую технику, а также забрать себе из Донецка кота по имени Шахтер, который сейчас является чуть ли не главным героем соцсетей музыканта.
На этом фоне журналисты вспомнили слова Михалкова, который недавно говорил в интервью ТАСС, что есть сострадание, а есть «фарисейство — съездить, выступить в госпитале по чьей-то просьбе».
Ситуация с Филиппом Киркоровым остается неоднозначной. Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин попросил гендиректора НТВ убрать Филиппа Бедросовича с экранов, а СМИ сообщили 10 февраля, что по требованию ФНС заблокированы счета Киркорова в трех банках.
При этом артиста вернули на место председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска», а глава музыкального лейбла Navigator Records («Сплин», «ДДТ», «Мумий Тролль») Алексей Козин говорил НСН, что «Киркоров остается в фарватере новостной повестки».
Вместе с тем, «под раздачу» попали подражатели самого эпатажного участника «голой вечеринки», рэпера Vacio, из панк-группы «Щенки». После повторения на концерте перформанса с носком, прикрывающим мужское достоинство, были отменены их концерты в Туле и Ярославле, намеченные 2 и 3 марта. Под угрозой и апрельская часть российского тура рисковых музыкантов.
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