«От Тая до Дубая»: Тюремные фото «Би-2» не спасли их концерт в Эмиратах

ДУБАЙСКИЙ «КАРАНДАШ»

История с задержанием и арестом участников группы «Би-2» в Таиланде пришла к окончательному хэппи-энду 1 февраля после их депортации в Израиль.

«Мы на свободе! Друзья, спасибо всем, кто боролся и поддерживал нас», - написали музыканты в соцсетях, поблагодарив за чудесное «спасение» дипломатов из Израиля, Австралии, США, Великобритании Германии, Польши и Литвы.

«Би-2» пообещали, что дальше их мировой тур продолжится по графику февральским концертом в ОАЭ и мартовскими в Литве, Польше, Ирландии и Великобритании, однако что-то пошло не так.

«Друзья, привет! К сожалению, запланированный на 17 февраля концерт Би-2 в Дубае не состоится. Деньги за билеты будут возвращены. Эта отмена не повлияет на другие концерты в нашем гастрольном графике — остальные выступления состоятся в назначенные даты», - сообщили музыканты в соцсетях вечером 11 февраля.

О причинах отмены концерта не сообщается, однако еще 1 февраля Telegram-канал Mash писал, что российские дипломаты якобы обсуждают с властями Эмиратов отмену концерта «Би-2» в Дубае. Поводом для этого послужила антироссийская позиция группы, один из участников которой, Лева Би-2 (Егор Бортник), признан в России иноагентом.

После 1 февраля участники «Би-2» успели отметить день рождения Шуры Би-2, выпустить альбом «All the Best, vol. 1» с перезаписанными хитами разных лет и обнародовать фото из тайской тюрьмы, отсылающие к шедевральному «Пасть порву, моргалы выколю» Евгения Леонова из фильма «Джентльмены удачи». При этом ни они, ни организаторы концерта ничего не писали о проблемах других музыкантов в Дубае.

В последнее время в Таиланде, ОАЭ и на Бали, куда активно ездят российские туристы, возникает все больше проблем у музыкантов и артистов, занимающих антироссийскую позицию в конфликте с Украиной.

Так, в конце декабря был отменен концерт Земфиры (признана в РФ иноагентом) в Дубае. В середине января иноагенту Моргенштерну запретили въезд в Дубай, в феврале такую же меру применили в отношении украинского артиста Андрея Данилко (Верка Сердючка), иноагента Максима Галкина оштрафовали, а иногента Оксимирона поставили в Эмиратах «на карандаш» из-за его антироссийских высказываний.

«Восток – дело тонкое, поэтому они могут использовать третьи страны с точки зрения прикрытия более серьезных, глубинных вопросов. Здесь артисты выступают слабым звеном, через которое могут оказывать воздействие. Вопрос с Галкиным связан, скорее всего, с его пребыванием в Израиле. Данилко иногда изображает такие вещи, которые могут быть неприемлемы для арабского мира. Скорее, это сыграет роль, чем какое-то давление дипломатов», - объяснял НСН завкафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма.

При этом он усомнился, что российские дипломаты могли повлиять на решения властей ОАЭ и Таиланда.