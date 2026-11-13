«Сбербанк» пообещал стать более человекоориентированным
«Сбербанк» представил новую стратегию развития на 2027–2029 годы, сообщает РИА Новости.
Это произошло в день 185-летия кредитного учреждения. В документе банк сделал акцент на расширении возможностей применения генеративного искусственного интеллекта и человекоориентированности. Глава «Сбербанка» Герман Греф указал, что стратегическая цель к 2029 году – стать одним из ведущих архитекторов и строителей агентной экономики России. Па его словам, технологии должны помогать человеку и в решении повседневных задач, и в реализации жизненных целей.
«Сбербанк» сохраняет ориентир по направлению 50% чистой прибыли на дивидендные выплаты. Оставшаяся часть пойдет на обеспечение долгосрочной устойчивости бизнес-модели и реализацию стратегических инициатив. Банк намерен использовать ИИ для формирования новых источников дохода наряду с сокращением расходов.
Ранее Греф рассказал о величайшем моменте своей жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Сбербанк» пообещал стать более человекоориентированным
- Эксперты рассказали, стоит ли инвестировать в серебро
- СМИ: Чехия обсудит поставку Украине самолетов для борьбы с дронами
- Кабмин уточнил меры поддержки пострадавшего от атак ВСУ бизнеса
- Белоруссия готова участвовать в восстановлении Украины после конфликта
- Песков: РФ требует письменных гарантий нерасширения НАТО на восток
- Ямпольская рассказала, чьим именем назвала бы улицу в Москве
- В «VK Знакомствах» появилась функция поиска пары по музыке
- Песков: Появление контингента ЕС на Украине будет означать продолжение войны
- Ямпольская оценила возможное слияние МХТ и МХАТ