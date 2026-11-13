«Сбербанк» пообещал стать более человекоориентированным

Это произошло в день 185-летия кредитного учреждения. В документе банк сделал акцент на расширении возможностей применения генеративного искусственного интеллекта и человекоориентированности. Глава «Сбербанка» Герман Греф указал, что стратегическая цель к 2029 году – стать одним из ведущих архитекторов и строителей агентной экономики России. Па его словам, технологии должны помогать человеку и в решении повседневных задач, и в реализации жизненных целей.

«Сбербанк» сохраняет ориентир по направлению 50% чистой прибыли на дивидендные выплаты. Оставшаяся часть пойдет на обеспечение долгосрочной устойчивости бизнес-модели и реализацию стратегических инициатив. Банк намерен использовать ИИ для формирования новых источников дохода наряду с сокращением расходов.

Ранее Греф рассказал о величайшем моменте своей жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

