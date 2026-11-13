СМИ: Установивший взрывное устройство на машину военного в Петербурге уехал из России

Подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего в Санкт-Петербурге покинул Россию, сообщают «Вести».

В Петербурге военный погиб в результате взрыва автомобиля

Его личность установлена. Известно, что именно он установил на транспортное средство взрывное устройство.

Трагедия случилась утром 12 ноября на Колпинском шоссе.

В Совфеде прокомментировали подрыв автомобиля с российским военным в Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Санкт-ПетербургВзрыв

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