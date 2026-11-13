СМИ: Установивший взрывное устройство на машину военного в Петербурге уехал из России
13 ноября 202601:01
Денис Хоноров
Подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего в Санкт-Петербурге покинул Россию, сообщают «Вести».
Его личность установлена. Известно, что именно он установил на транспортное средство взрывное устройство.
Трагедия случилась утром 12 ноября на Колпинском шоссе.
В Совфеде прокомментировали подрыв автомобиля с российским военным в Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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