В Дубае отменили концерт «Би-2»

Музыканты заверили, что отмена в Дубае не повлияет на другие концерты. Выступления состоятся в запланированные даты.

Купившим билеты автоматически вернут деньги в ближайшие дни.

Ранее все музыканты «Би-2» прибыли в Израиль из Таиланда. Перед депортацией участники группы провели неделю в центре временного содержания иммиграционной полиции.

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что во время пребывания в Таиланде музыканты наотрез отказались от общения с российскими консулами, передает «Радиоточка НСН».

