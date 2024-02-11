В Дубае отменили концерт «Би-2»
Запланированный на 17 февраля концерт группы «Би-2» в Дубае не состоится, сообщается в Telegram-канале коллектива.
Музыканты заверили, что отмена в Дубае не повлияет на другие концерты. Выступления состоятся в запланированные даты.
Купившим билеты автоматически вернут деньги в ближайшие дни.
Ранее все музыканты «Би-2» прибыли в Израиль из Таиланда. Перед депортацией участники группы провели неделю в центре временного содержания иммиграционной полиции.
Министерство иностранных дел РФ сообщило, что во время пребывания в Таиланде музыканты наотрез отказались от общения с российскими консулами, передает «Радиоточка НСН».
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