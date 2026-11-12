Эксперты рассказали, стоит ли инвестировать в серебро

Советник «АКБФ» Денис Часовских подчеркнул, что на цену влияют инвестиционный спрос и промышленное потребление, например, электроника и солнечная энергетика. Он предложил отводить серебру 2-4% в консервативном портфеле и 5-8% в агрессивном, с горизонтом от года до нескольких лет.



Эксперт «Ингосстрах-Инвестиций» Дмитрий Смолин назвал металл «золотом с плечом». Оно волатильнее и сильнее зависит от мировой экономики. Его стоит рассматривать как дополнение. Для россиян предпочтительнее биржевые инструменты.



Причем при покупке слитков важно учитывать НДС и спред. Долю металла лучше ограничить несколькими процентами и наращивать позицию постепенно и после коррекций.



Доцент Финансового университета Юлия Бузыкова напомнила, что за два года серебро выросло более чем вдвое, но и падало почти вполовину от пика. Колебания могут достигать 10-15% за неделю. Металл подходит инвесторам с высокой готовностью к риску.

