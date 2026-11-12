СМИ: Чехия обсудит поставку Украине самолетов для борьбы с дронами

По словам чиновника, поставка четырех летательных аппаратов уже подтверждена. Сейчас Прага обсуждает с Киевом передачу еще 12 единиц.



Ранее Украина проявляла интерес к чешским легким штурмовикам L-159 Alca, которые хотела использовать для борьбы с беспилотниками. Но правительство Чехии отказалось передавать их, сославшись на потребности собственной армии. После этого представители местного военного руководства упомянули о возможной альтернативе как раз в виде L-39 Skyfox.



Чешская компания Aero Vodochody выпускает около 12 таких самолетов в год и технически может увеличить производство до 18. Причем действующие заказы уже обеспечивают загрузку предприятия до второго квартала 2027 года.



Отдельно разрабатывается версия Skyfox под названием Drone Hunter, предназначенная для уничтожения беспилотников с меньшими эксплуатационными затратами по сравнению с обычными истребителями. Самолет планируют оснастить электрооптической системой наведения и пусковыми установками для 70-мм управляемых ракет.



При этом Drone Hunter пока не принят на вооружение.



Ранее Словакия подтвердила законность передачи Украине самолета МиГ-29.

