В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты

Выступление артистки запланировано на 19 марта, концерт должен состояться в ДК имени Солдатова. На странице мероприятия на сайте компании-организатора «Артисты Звезды» появилось сообщение о завершении продажи билетов. При этом событие пропало из сервиса «Яндекс.Афиша».

Как отметили в компании, продажа билетов на концерт была приостановлена.

«Отменят или перенесут концерт, нам пока не сообщили организаторы тура. Если вдруг такое произойдет, то мы обязательно уведомим об этом наших зрителей», — указали организаторы.

Ранее в Омске и Новосибирске отменили концерты Лолиты в рамках юбилейного тура, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

