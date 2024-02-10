В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты
Продажу билетов на концерт певицы Лолиты Милявской приостановили в Перми. Об этом сообщает портал 59.ru.
Выступление артистки запланировано на 19 марта, концерт должен состояться в ДК имени Солдатова. На странице мероприятия на сайте компании-организатора «Артисты Звезды» появилось сообщение о завершении продажи билетов. При этом событие пропало из сервиса «Яндекс.Афиша».
Как отметили в компании, продажа билетов на концерт была приостановлена.
«Отменят или перенесут концерт, нам пока не сообщили организаторы тура. Если вдруг такое произойдет, то мы обязательно уведомим об этом наших зрителей», — указали организаторы.
Ранее в Омске и Новосибирске отменили концерты Лолиты в рамках юбилейного тура, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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