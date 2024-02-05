«Седокова, Фомин и Серябкина»: Артистический голод породил новых «миллионеров»

Рынок «кассовых артистов» в России обеднел на 30-40%, сказал в эфире НСН Алексей Козин, а эксперты индустрии назвали артистов, чьи гонорары выросли до миллиона рублей за корпоратив и выше.

Отъезд ряда групп и музыкантов за рубеж породил в России дефицит топовых артистов, на фоне которого гонорары их менее популярных коллег достигают сегодня миллиона рублей и более, рассказали опрошенные НСН эксперты индустрии.

По данным «Известий», гонорар Руслана Алехно сегодня вырос с 200 тысяч до 1 млн рублей, Дмитрий Колдун зарабатывает от полумиллиона рублей за выступление, а Алиса Мон «подорожала» в три раза, до 400 тысяч рублей.

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«Рынок испытывает артистический голод. Это касается и кассовых концертов, которые делаются в регионах, и корпоративных мероприятий. Был ТОП-20 артистов, которые собирали кассу. Из их числа под запреты и отмену попали 30-40%», - сказал НСН глава музыкального лейбла Navigator Records («Сплин», «ДДТ», «Мумий Тролль») Алексей Козин.

При этом он высказал мнение, что Филиппа Киркорова не придется кем-то «заменять» из-за последствий «голой вечеринки».

«Не думаю, что Киркоров сильно пострадал. Там, наверное, имеют место какие-то отдельные инциденты, но он в фарватере новостной повестки. Плюс он прикладывал какие-то усилия, чтобы ситуацию выправить», - пояснил собеседник НСН.

Со своей стороны, участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова высказала мнение, что заменить уехавших артистов в полной мере не получится.

«Многие артисты уехали, а теперь другие в фаворе. Это взаимонезаменяемые вещи, это просто другие артисты. Конечно, артисты второго эшелона подорожали, потому что действительно есть проблема с наличием артистов. Кроме того, существенно вырос курс доллара. Очень сильно подорожали площадки для этих эвентов. У команды артиста тоже есть райдер, который вписывается в продакшн, он тоже подорожал. В топе сегодня Агутин, Шнур, Лариса Долина и Shaman. Участники голой вечеринки пока здесь не фигурируют, может быть, просто ждут или отдыхают», - предположила Исакова.

Источник НСН в одном из букинг-агентств рассказал о сегодняшних гонорарах ряда артистов по сравнению с тем, что было три-четыре года назад.

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«Алиса Вокс в 2020 году брала за выступление на корпоративе 150 тысяч, а сейчас - 550 тысяч рублей. Митя Фомин в 2021 году стоил около 500 тысяч, а сейчас - 1,5 миллиона рублей. Гонорар Анны Седоковой вырос сегодня до 1 млн рублей с 500 тысяч (2021 год), Анны Семенович – до 700 тысяч с 400 тысяч рублей (2021 год), Ольги Серябкиной до 1 млн с 500 тысяч (2021 год). Группа "Пицца" в 2021 году просила 700 тысяч рублей за выступление, а сейчас – 1,3 млн», - заключил собеседник НСН.

Продюсер Табриз Шахиди ранее называл НСН ТОП-5 самых востребованных «корпоративных» артистов по состоянию на декабрь 2023 года. В их число вошли Леонид Агутин, Анна Асти, Shaman, «Руки Вверх!» и «Баста». Правда, это было до «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой, после которой у Анны Асти начались проблемы.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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