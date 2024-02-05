«Седокова, Фомин и Серябкина»: Артистический голод породил новых «миллионеров»

Отъезд ряда групп и музыкантов за рубеж породил в России дефицит топовых артистов, на фоне которого гонорары их менее популярных коллег достигают сегодня миллиона рублей и более, рассказали опрошенные НСН эксперты индустрии.

По данным «Известий», гонорар Руслана Алехно сегодня вырос с 200 тысяч до 1 млн рублей, Дмитрий Колдун зарабатывает от полумиллиона рублей за выступление, а Алиса Мон «подорожала» в три раза, до 400 тысяч рублей.