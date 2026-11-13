Выплата к страховой пенсии вырастет до 10 тысяч рублей
13 ноября 202601:32
Денис Постольский
В 2027 году индексация страховых пенсий ожидается в два этапа, сообщила пресс-служба Социального фонда.
Первое повышение произойдет с 1 февраля на 6,8% и будет привязано к росту цен за 2026 год. Вторая индексация ожидается с 1 апреля на 3,3% в соответствии с ростом доходов Соцфонда.
Фиксированная выплата к страховой пенсии с 1 февраля 2027 года увеличится до 10,2 тыс. руб.
Средняя пенсия в РФ выросла почти на 10 тысяч рублей за пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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