Выплата к страховой пенсии вырастет до 10 тысяч рублей

Первое повышение произойдет с 1 февраля на 6,8% и будет привязано к росту цен за 2026 год. Вторая индексация ожидается с 1 апреля на 3,3% в соответствии с ростом доходов Соцфонда.

Фиксированная выплата к страховой пенсии с 1 февраля 2027 года увеличится до 10,2 тыс. руб.

Средняя пенсия в РФ выросла почти на 10 тысяч рублей за пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

