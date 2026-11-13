Выплата к страховой пенсии вырастет до 10 тысяч рублей

В 2027 году индексация страховых пенсий ожидается в два этапа, сообщила пресс-служба Социального фонда.

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Первое повышение произойдет с 1 февраля на 6,8% и будет привязано к росту цен за 2026 год. Вторая индексация ожидается с 1 апреля на 3,3% в соответствии с ростом доходов Соцфонда.

Фиксированная выплата к страховой пенсии с 1 февраля 2027 года увеличится до 10,2 тыс. руб.

Средняя пенсия в РФ выросла почти на 10 тысяч рублей за пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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