В Москве при пожаре в жилом доме погибли три человека
13 ноября 202600:14
Денис Постольский
При пожаре в жилом доме на Алтайской улице в Москве погибли три человека, сообщает столичное управление МЧС России.
Сред них - двое детей. Возгорание произошло в одной из квартир дома №6. Огнем были охвачены личные вещи и мебель.
Пожарные спасли 11 человек, среди которых пятеро детей. Для эвакуации использовались специальные спасательные устройства.
Ранее в ЕАО при пожаре в доме погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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