В Москве при пожаре в жилом доме погибли три человека

При пожаре в жилом доме на Алтайской улице в Москве погибли три человека, сообщает столичное управление МЧС России.

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Сред них - двое детей. Возгорание произошло в одной из квартир дома №6. Огнем были охвачены личные вещи и мебель.

Пожарные спасли 11 человек, среди которых пятеро детей. Для эвакуации использовались специальные спасательные устройства.

Ранее в ЕАО при пожаре в доме погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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