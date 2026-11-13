В Москве при пожаре в жилом доме погибли три человека

Сред них - двое детей. Возгорание произошло в одной из квартир дома №6. Огнем были охвачены личные вещи и мебель.

Пожарные спасли 11 человек, среди которых пятеро детей. Для эвакуации использовались специальные спасательные устройства.

Ранее в ЕАО при пожаре в доме погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

