«Слабое звено!»: Кто стоит за проблемами Галкина и Верки Сердючки в ОАЭ

ОАЭ и другие страны, вводя санкции против тех или иных артистов, преследуют, прежде всего, свои интересы, заявил в интервью НСН завкафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма.

Ранее стало известно о проблемах в ОАЭ у украинского артиста Андрея Данилко (Верка Сердючка) и юмориста Максима Галкина, признанного в РФ иноагентом. Из-за антироссийских высказываний на корпоративах Галкину выписали крупный штраф, а Данилко пожизненно запретили въезд в Эмираты за разжигание межнациональной розни. Сам Данилко счел, что это якобы сделано «по указанию российской верхушки».