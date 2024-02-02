«Слабое звено!»: Кто стоит за проблемами Галкина и Верки Сердючки в ОАЭ

Страны Востока могут использовать артистов из третьих стран для решения «глубинных вопросов», а влияние Москвы здесь «практически невозможно», сказал в эфире НСН Иван Сурма.

ОАЭ и другие страны, вводя санкции против тех или иных артистов, преследуют, прежде всего, свои интересы, заявил в интервью НСН завкафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма.

Ранее стало известно о проблемах в ОАЭ у украинского артиста Андрея Данилко (Верка Сердючка) и юмориста Максима Галкина, признанного в РФ иноагентом. Из-за антироссийских высказываний на корпоративах Галкину выписали крупный штраф, а Данилко пожизненно запретили въезд в Эмираты за разжигание межнациональной розни. Сам Данилко счел, что это якобы сделано «по указанию российской верхушки».

СМИ: Верке Сердючке пожизненно запретили въезд в ОАЭ
«Любое государство, прежде всего, преследует свои геостратегические интересы. Наверное, британцы были правы, сказав в свое время, что у Британии нет друзей, а есть интересы. Я думаю, что здесь идет более тонкая политика. Вопрос с Галкиным связан, скорее всего, с его пребыванием в Израиле. Восток – дело тонкое, поэтому они могут использовать третьи страны с точки зрения прикрытия более серьезных, глубинных вопросов. Здесь артисты выступают слабым звеном, через которое могут оказывать воздействие. Данилко иногда изображает такие вещи, которые могут быть неприемлемы для арабского мира. Они не учитывают особенности национальной культуры. Скорее, это сыграет роль, чем какое-то давление дипломатов», - сказал Сурма.

При этом он высказал мнение, что дипломатическое давление России в таких случаях» практически невозможно.

«Эмоциональный ком!»: Дипломат не поверил в борьбу России и Израиля за «Би-2»
«Это практически невозможно. Все экономические вопросы - это жесткая сила, а то, что относится к культуре и искусству, здесь мягкий инструментарий. Какое тут может быть давление? Давление, наоборот, может вызвать более сильное противодействие. В информационном поле могут раскрутить историю на пустом месте. Одна история произошла, вторая, а третья уже подошла к этому моменту и ее использовали в своих интересах», - предположил собеседник НСН.

Ранее заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, комментируя Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ситуацию с депортацией из Таиланда группы «Би-2» усомнился, что это было «соревнованием» дипломатов из России и Израиля.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:ДипломатияОАЭМаксим Галкин

Горячие новости

Все новости

партнеры