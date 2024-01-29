«Барыня против Бесогона»: Затмит ли скандал с «Мастером» пикировку Михалкова с Собчак

ШАБАШ И ФИЛЁРСТВО

Участники и гости «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой до сих пор расхлебывают ее последствия. Массовые извинения «в водолазках» помогли не всем. Например, певица Анна Асти уехала за рубеж, а рэпер Vacio готовится идти в армию, однако Ксения Собчак внезапно решила «оживить» эту тему. Около полудня 28 января девушка попыталась взорвать информационную бомбу.

«А знаете, кто именно показал Владимиру Путину видео с голой вечеринки, на котором Vacío в носке? Если я ставлю цель, то достигаю её — наконец-то смогла узнать, кто же донёс президенту о вечеринке. Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донёс, а ещё и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку», - написала Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

По ее утверждению, Путин уважает Михалкова, при этом режиссер якобы может «накрутить» президента и убедить в своей точке зрения «намертво». СМИ разнесли по интернету эту весть, после чего «Барыне» ответил «Бесогон», то есть сам Никита Сергеевич.

«Есть две категории людей: есть люди, которые точно ничего не знают, а есть люди, которые знают всё, но не точно. Я предпочитаю первых – по крайней мере, они при желании хоть что-нибудь точно могут узнать. В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю Вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе "Мутабор", в котором Вы тоже имели бесстрашие участвовать», - написал Михалков в своем Telegram-канале, указав еще и на «филёрство» Собчак.

Кроме того, к их дискуссии внезапно подключилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Тихо млею, когда читаю про "приватный" характер голодраного шабаша. Про то, как "кадры частной вечеринки были слиты в сеть" и "закрытое мероприятие поневоле стало достоянием общественности, просочившись в интернет". Доврались до того, что широкая аудитория, общественные деятели и официальные лица якобы узнали о произошедшем из-за, прости Господи, доносов», - возмутилась первая леди российской дипломатии.

Ну а журналисты на фоне пикировки Собчак с Михалковым вспомнили, как тот недавно обрушился на мать Ксении Анатольевны, сенатора Людмилу Нарусову. Никита Сергеевич, в частности, навал их врагами России, задавшись вопросом: «Сколько ещё терпеть Нарусову и её дочь?»