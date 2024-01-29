«Барыня против Бесогона»: Затмит ли скандал с «Мастером» пикировку Михалкова с Собчак
Режиссера «Мастера и Маргариты» обвинили в поддержке Украины, а «Кровавая барыня» Ксения Собчак уличила «Бесогона» Никиту Михалкова в «доносе» Путину на участников «голой вечеринки».
В центре внимания общественности в выходные оказались два режиссера: Никита Михалков и Михаил Локшин. Михалкову пришлось отвечать журналистке Ксении Собчак, связавшей его имя с «голой вечеринкой», а создателя фильма «Мастер и Маргарита» и вовсе обвинили в поддержке Украины. При этом по итогам первого прокатного уикенда фильм Локшина собрал около 440 млн рублей.
ШАБАШ И ФИЛЁРСТВО
Участники и гости «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой до сих пор расхлебывают ее последствия. Массовые извинения «в водолазках» помогли не всем. Например, певица Анна Асти уехала за рубеж, а рэпер Vacio готовится идти в армию, однако Ксения Собчак внезапно решила «оживить» эту тему. Около полудня 28 января девушка попыталась взорвать информационную бомбу.
«А знаете, кто именно показал Владимиру Путину видео с голой вечеринки, на котором Vacío в носке? Если я ставлю цель, то достигаю её — наконец-то смогла узнать, кто же донёс президенту о вечеринке. Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донёс, а ещё и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку», - написала Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».
По ее утверждению, Путин уважает Михалкова, при этом режиссер якобы может «накрутить» президента и убедить в своей точке зрения «намертво». СМИ разнесли по интернету эту весть, после чего «Барыне» ответил «Бесогон», то есть сам Никита Сергеевич.
«Есть две категории людей: есть люди, которые точно ничего не знают, а есть люди, которые знают всё, но не точно. Я предпочитаю первых – по крайней мере, они при желании хоть что-нибудь точно могут узнать. В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю Вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе "Мутабор", в котором Вы тоже имели бесстрашие участвовать», - написал Михалков в своем Telegram-канале, указав еще и на «филёрство» Собчак.
Кроме того, к их дискуссии внезапно подключилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Тихо млею, когда читаю про "приватный" характер голодраного шабаша. Про то, как "кадры частной вечеринки были слиты в сеть" и "закрытое мероприятие поневоле стало достоянием общественности, просочившись в интернет". Доврались до того, что широкая аудитория, общественные деятели и официальные лица якобы узнали о произошедшем из-за, прости Господи, доносов», - возмутилась первая леди российской дипломатии.
Ну а журналисты на фоне пикировки Собчак с Михалковым вспомнили, как тот недавно обрушился на мать Ксении Анатольевны, сенатора Людмилу Нарусову. Никита Сергеевич, в частности, навал их врагами России, задавшись вопросом: «Сколько ещё терпеть Нарусову и её дочь?»
АТАКА НА «МАСТЕРА»
Еще один скандал разразился вокруг режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. СМИ обнаружили в его соцсетях проукраинские высказывания.
Telegram-канал Readovka назвал родившегося в США режиссера «русофобом», обвинив его в «ненависти к русскому миру». После этого общественная организация «Зов народа» обратилась к главам следственного комитета и ФСБ с просьбой завести на Локшина уголовное дело «за фейки о российской армии», внести его в список экстремистов и террористов, а также ограничить возможность работы в России. По данными СМИ, Локшин удалил резонансные посты. При этом местом его жительства указывают Лос-Анджелес.
Обвинения в адрес Локшина прозвучали буквально через пару дней после премьеры его фильма «Мастер и Маргарита», на которой по случайному стечению обстоятельств не было звезд первой величины. Основное внимание светских СМИ на премьере фильма Локшина привлекли исполнители главных ролей Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а также огромный черный кот, с которым радостно позировали актеры. При этом Ксения Собчак и министр культуры Ольга Любимова незадолго до «Мастера» были на премьере фильма Алексея Германа-младшего «Воздух».
Кстати, призывов запретить фильм с бюджетом более миллиарда рублей пока вроде бы не прозвучало, как это было, например, на фоне скандала с сериалом «Слово пацана».
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