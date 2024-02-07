В Туле отменили концерт группы «Щенки»
Концерт группы «Щенки» в Туле отменили, говорится в соцсетях культурного центра «Типография», где на 2 марта планировалось мероприятие.
Площадка сообщила, что выступление отменили «по независящим от нее причинам».
Ранее солист коллектива Максим Тесли во время концерта в петербургском клубе MOD появился на сцене обнаженным с носком на половом органе. Позже музыканта задержали в аэропорту Пулково. Калининский райсуд Санкт-Петербурга признал Тесли виновным в мелком хулиганстве и арестовал его на 10 суток, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
СМИ сообщали, что запланированные на весну концерты «Щенков» могут отменить из-за скандала с музыкантом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru