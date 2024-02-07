В Туле отменили концерт группы «Щенки»

Площадка сообщила, что выступление отменили «по независящим от нее причинам».

Ранее солист коллектива Максим Тесли во время концерта в петербургском клубе MOD появился на сцене обнаженным с носком на половом органе. Позже музыканта задержали в аэропорту Пулково. Калининский райсуд Санкт-Петербурга признал Тесли виновным в мелком хулиганстве и арестовал его на 10 суток, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

СМИ сообщали, что запланированные на весну концерты «Щенков» могут отменить из-за скандала с музыкантом.

