В Туле отменили концерт группы «Щенки»

Концерт группы «Щенки» в Туле отменили, говорится в соцсетях культурного центра «Типография», где на 2 марта планировалось мероприятие.

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Площадка сообщила, что выступление отменили «по независящим от нее причинам».

Ранее солист коллектива Максим Тесли во время концерта в петербургском клубе MOD появился на сцене обнаженным с носком на половом органе. Позже музыканта задержали в аэропорту Пулково. Калининский райсуд Санкт-Петербурга признал Тесли виновным в мелком хулиганстве и арестовал его на 10 суток, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

СМИ сообщали, что запланированные на весну концерты «Щенков» могут отменить из-за скандала с музыкантом.

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ФОТО: Официальная страница группы "Щенки" "ВКонтакте"
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