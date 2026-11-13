Премьер Эстонии назвал обсуждение безопасности Европы ловушкой

Глава правительства Эстонии Кристен Михал заявил Financial Times, что страны Европы оказались в ловушке.

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По его словам, чиновники согласились обсуждать архитектуру безопасности региона в рамках переговоров по конфликту вокруг Украины. «Сейчас мы находимся в ловушке», — указал премьер.

Михал считает, что Россия не может участвовать в обсуждении архитектуры безопасности Европы.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею решения украинского конфликта через безопасность в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: picture alliance / SvenSimon-The / ТАСС
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