Премьер Эстонии назвал обсуждение безопасности Европы ловушкой

По его словам, чиновники согласились обсуждать архитектуру безопасности региона в рамках переговоров по конфликту вокруг Украины. «Сейчас мы находимся в ловушке», — указал премьер.

Михал считает, что Россия не может участвовать в обсуждении архитектуры безопасности Европы.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею решения украинского конфликта через безопасность в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

