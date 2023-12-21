СМИ: В Дубае отменили концерт Земфиры

Концерт певицы Земфиры (признана в России иностранным агентом) в Дубае отменили. Об этом сообщил Telegram-канал «Дубай.Report».

Земфира заявила, что в эмиграции получает больше предложений о концертах, чем в России

Выступление исполнительницы должно было пройти 23 декабря в отеле Madinat Jumeirah.

«Концерт Земфиры отменен по обстоятельствам, не зависящим от артиста или организаторов», — отмечает СМИ.

Деньги зрителям, купившим билеты, вернут в установленном порядке.

В афише на официальном сайте Земфиры указано, что ближайшие концерты певицы состоятся 12 января на острове Пхукет (Таиланд) и 16 января на Бали.

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ФОТО: РИА Новости
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