Коммунальщиков хотят освободить от платы за вред экологии из-за канализации

Такой проект закона сенаторов и депутатов «Единой России» могут рассмотреть в осеннюю сессию. Как считают авторы инициативы, у водоканалов не хватает средств на модернизацию изношенных сетей водоотведения, построенных в советское время, а нагрузка на них выросла.

По этой причине предлагается освободить их от дополнительных трат в случае имеющейся программы по очистке стоков. В Минприроды концептуально поддерживают документ при условии его доработки. Против выступила Счетная палата, в которой не сочли наличие программы по очистке стоков основанием для отказа от возмещения ущерба.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в последние годы в стране были ужесточены требования к качеству очистки сточных вод. Однако из-за роста населения, износа оборудования и изменения состава сточных вод, в том числе из-за широкого использования бытовой химии, многие очистные сооружения оказались технологически не готовы соответствовать новым нормам. Росприроднадзор регулярно проводит проверки действующих канализационных очистных сооружений. По их итогам ресурсоснабжающим организациям предъявляются многомиллионные иски о возмещении экологического вреда.

Ранее кишечную палочку, цистит, конъюнктивит и сыпи обнаружили у себя жители Тюмени после использования водопроводной воды. Вода с запахом канализации вызывает воспаления слизистых и другие заболевания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

