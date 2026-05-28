Лоза: Отмена Грушинского фестиваля станет ударом для поклонников авторской песни

Отменять Грушинский фестиваль было нежелательно, поскольку у него очень много поклонников, которые это воспримут как личную трагедию, выросли целые поколения фанатов бардовской песни. Об этом НСН заявил певец и композитор Юрий Лоза.

Фестивали авторской песни на берегу Волги в Самарской области отменили из-за угрозы прилета беспилотников по местам массового скопления людей. Об этом НСН сообщила пресс-служба министерства культуры Самарской области. Отмена коснулась не только традиционного Грушинского фестиваля, но и «Фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озерах», который проводился в прошлом году при поддержке губернатора региона Вячеслава Федорищева. Участник прошлогоднего фестиваля Юрий Лоза отметил, что такая отмена станет ударом для фанатов авторской песни.