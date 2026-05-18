«360 градусов - это вызов!»: Участники «Арии» рассказали о покорении стадионов
«Ария» готова выступить на большом стадионе, но не ставит цели собрать «Лужники», сказали в эфире НСН Виталий Дубинин и Михаил Житняков, раскрыв секреты летнего фестивального сюрприза.
Санкт-Петербург станет вторым городом после Москвы, где группа «Ария» даст концерт в формате «360», рассказали в интервью НСН бас-гитарист Виталий Дубинин и вокалист Михаил Житняков.
В рамках празднований 40-летего юбилея «Ария» в декабре 2025 года дала два аншлаговых концерта в формате 360 градусов (когда сцена находится в середине, а не у одной из трибун стадиона) на московской ледовой «ВТБ Арене». По словам музыкантов, в регионах повторить этот опыт сложно.
«Мы давали такие концерты только в Москве, а сейчас в Питере 12 июня будет второй. Это очень непростой формат, он требует серьезных подготовительных мероприятий. Это своеобразный вызов для группы, работать на 360 градусов. Сыграть на большом стадионе мы тоже готовы, но цели выступить в "Лужниках" или на большой футбольной "ВТБ Арене" у нас нет. По завершении юбилейного тура мы поедем в новый тур, который будет посвящен непосредственно выходу нового альбома "Когда настанет завтра", там будет гораздо больше песен с этого альбома. Главная презентация пройдет в Москве, большой концерт мы планируем провести осенью», - отметили музыканты.
Они также рассказали о возрождении не проводившегося с 2016 года «Ария феста», на котором в свое время выступали звезды мировой метал-сцены Accept, Doro. Rage, HammerFall, Stratоvarius и др.
«Новый год у нас, как и у школьников, начинается с осени. С 2025 на 2026 год мы закруглились и решили, что юбилей будет хорошим поводом, чтобы летом возродить фестиваль. Раньше в числе его участников помимо российских групп были и зарубежные коллективы. Сейчас в связи с текущей ситуацией это невозможно, но дело интересное. Мы решили возродить фестиваль с российскими группами. Принцип выбора групп - это наши хорошие друзья, которые согласились принять участие», - пояснили собеседники НСН.
В 2026 году «Ария» получила сразу три награды в рамках премии «НАШЕго Радио» «Чартова дюжина». Житняков, признанный лучшим солистом года, признался, что для него это стало приятной неожиданностью в год 15-летия его прихода в «Арию», а Дубинин в шутку отметил, что премия «Легенда» похожа на «утешительный приз», назвав все эти успехи заслугой фанатов.
В конце октября 2025 года «Ария» представила новый альбом под названием «Когда настанет завтра», о котором рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» гитарист Владимир Холстинин.
