Они, по его словам, «заявляют, что Россия каким-то образом причастна к лесным пожарам во Франции. Они просто не уважают население собственной страны».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял публикацию телеканала BFMTV о том, что в охвативших страну природных пожарах якобы виновата Москва. Он назвал это «легальным распространением теории заговора».

Экономические издержки от пожаров и аномальной жары в Европе в 2026 году составили более 3 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

