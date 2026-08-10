Постпред в Вене прокомментировал попытки уличить РФ в причастности к пожарам в ЕС
Политики и журналисты во Франции, говорящие о причастности России к лесным пожарам, не уважают собственное население, сообщил в соцсети X постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
Они, по его словам, «заявляют, что Россия каким-то образом причастна к лесным пожарам во Франции. Они просто не уважают население собственной страны».
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял публикацию телеканала BFMTV о том, что в охвативших страну природных пожарах якобы виновата Москва. Он назвал это «легальным распространением теории заговора».
Экономические издержки от пожаров и аномальной жары в Европе в 2026 году составили более 3 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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