Постпред в Вене прокомментировал попытки уличить РФ в причастности к пожарам в ЕС

Политики и журналисты во Франции, говорящие о причастности России к лесным пожарам, не уважают собственное население, сообщил в соцсети X постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.

Более 220 тысяч человек эвакуировали из зоны лесных пожаров во Франции

Они, по его словам, «заявляют, что Россия каким-то образом причастна к лесным пожарам во Франции. Они просто не уважают население собственной страны».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял публикацию телеканала BFMTV о том, что в охвативших страну природных пожарах якобы виновата Москва. Он назвал это «легальным распространением теории заговора».

Экономические издержки от пожаров и аномальной жары в Европе в 2026 году составили более 3 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / PEDRO SARMENTO COSTA / EPA
ТЕГИ:РоссияЕвропаЛесные Пожары

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