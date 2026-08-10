Внештатно работает более 40% занятых россиян

Показатель увеличился за год на 80 тысяч. При этом за 10 лет масштаб неформальной занятости заметно вырос. Так, в 2015 году разрыв был 23 млн человек (34%).

Некоторые бизнесмены отдают предпочтение неформальному найму, чтобы снизить расходы на фонд оплаты труда, налоги и социальные гарантии. С учетом НДФЛ и страховых взносов обязательные платежи, связанные с зарплатой, могут быть около 45% начисленной суммы.

Для бизнеса работа с ИП, самозанятым или исполнителем по ГПХ иногда обходится дешевле трудового договора. При этом граница между классическим наймом и самостоятельной занятостью размывается из-за развития платформ (служб доставок, такси, маркетплейсов).

По оценкам экспертов, сегодня от 8 до 15 млн россиян могут полностью или частично получать зарплату «в конвертах» либо работать без официального оформления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

