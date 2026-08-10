Внештатно работает более 40% занятых россиян
В январе–мае текущего года 30,5 млн занятых россиян (41%) работали вне штата, сообщают «Известия» по ссылкой на данные Росстата и ЕМИСС.
Показатель увеличился за год на 80 тысяч. При этом за 10 лет масштаб неформальной занятости заметно вырос. Так, в 2015 году разрыв был 23 млн человек (34%).
Некоторые бизнесмены отдают предпочтение неформальному найму, чтобы снизить расходы на фонд оплаты труда, налоги и социальные гарантии. С учетом НДФЛ и страховых взносов обязательные платежи, связанные с зарплатой, могут быть около 45% начисленной суммы.
Для бизнеса работа с ИП, самозанятым или исполнителем по ГПХ иногда обходится дешевле трудового договора. При этом граница между классическим наймом и самостоятельной занятостью размывается из-за развития платформ (служб доставок, такси, маркетплейсов).
По оценкам экспертов, сегодня от 8 до 15 млн россиян могут полностью или частично получать зарплату «в конвертах» либо работать без официального оформления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кононенко заявил, что заключительный этап сведения МКС возложен на США
- На Камчатке при взрыве на золоторудном месторождении погиб человек
- Галузин: Официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было
- В ПМР более 60 тысяч жителей подали заявки на гражданство России
- Зампред правительства РФ Хуснуллин: Cтройматериалы подорожали почти вдвое
- Коммунальщиков хотят освободить от платы за вред экологии из-за канализации
- Внештатно работает более 40% занятых россиян
- Задержан главный участник поставок некачественной тушенки в зону СВО
- Постпред в Вене прокомментировал попытки уличить РФ в причастности к пожарам в ЕС
- Самой дешевой рыбой в России стала путассу