Задержан главный участник поставок некачественной тушенки в зону СВО

Он подозревается в поставках некачественной тушенки военным в зоне специальной военной операции. Бизнесмен около трех месяцев находился в федеральном розыске. Правоохранительные органы России считают его ключевым участником мошеннической схемы по поставке некачественной продукции. Мужчину отследили по телефонным переговорам и уличным камерам, после чего он был задержан.

Московский 235-й военный гарнизонный суд арестовал Мизгира на два месяца. Злоумышленник дает показания, но свою вину не признает. Мизгир мог обеспечивать взаимодействие между основным фигурантом дела — начальником продовольственного управления Минобороны РФ Виктором Таразевичем и производителями консервов.

Ранее Таразевичу предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемый в преступлении полковник не признает вину в инкриминируемом ему преступлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

