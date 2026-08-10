Задержан главный участник поставок некачественной тушенки в зону СВО
В Белоруссии задержали предпринимателя Дмитрия Мизгира, сообщают «Известия».
Он подозревается в поставках некачественной тушенки военным в зоне специальной военной операции. Бизнесмен около трех месяцев находился в федеральном розыске. Правоохранительные органы России считают его ключевым участником мошеннической схемы по поставке некачественной продукции. Мужчину отследили по телефонным переговорам и уличным камерам, после чего он был задержан.
Московский 235-й военный гарнизонный суд арестовал Мизгира на два месяца. Злоумышленник дает показания, но свою вину не признает. Мизгир мог обеспечивать взаимодействие между основным фигурантом дела — начальником продовольственного управления Минобороны РФ Виктором Таразевичем и производителями консервов.
Ранее Таразевичу предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемый в преступлении полковник не признает вину в инкриминируемом ему преступлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- На Кубани при столкновении двух лодок один человек погиб, пять пострадали
- Кононенко заявил, что заключительный этап сведения МКС возложен на США
- На Камчатке при взрыве на золоторудном месторождении погиб человек
- Галузин: Официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было
- В ПМР более 60 тысяч жителей подали заявки на гражданство России
- Зампред правительства РФ Хуснуллин: Cтройматериалы подорожали почти вдвое
- Коммунальщиков хотят освободить от платы за вред экологии из-за канализации
- Внештатно работает более 40% занятых россиян
- Задержан главный участник поставок некачественной тушенки в зону СВО
- Постпред в Вене прокомментировал попытки уличить РФ в причастности к пожарам в ЕС