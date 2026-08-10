Самой дешевой рыбой в России стала путассу
В России средняя отпускная стоимость на путассу в июле составила 82 рубля за килограмм, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников.
Это сделало её самой доступной рыбой на отечественном рынке. По словам экспертов, путассу поднялась с пятого места в рейтинге доступности три года назад на первое. На втором месте - тихоокеанская сельдь (93 рубля за кг). Замыкает тройку каспийская тюлька, которая продается по 95 рублей за кило. Далее следуют черноморская килька (97 рублей) и атлантическая сельдь (110 рублей).
Рейтинг за три года изменился, и только три вида рыбы остались в пятёрке лидеров. Тихоокеанская сельдь стала ещё доступнее, а атлантическая мойва постепенно переходит в разряд премиальной рыбы (330 рублей за кг). При этом все предложения — импортные, что связано с остановкой промысла.
Ранее в РФ предрекли подорожание красной икры и рыбы из-за небольшого улова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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