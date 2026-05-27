«Непростое решение»: «Грушинские» фестивали в Самарской области отменили из-за БПЛА
Отказ от проведения праздника авторских песен произошел только по одной причине, сообщили НСН в пресс-службе Минкульта Самарской области.
Единственная проблема для проведения фестивалей авторской песни на берегу Волги — это угроза прилета беспилотников по местам массового скопления людей, однако безопасность гостей превыше всего, заявили НСН в пресс-службе Министерства культуры Самарской области.
В 2025 году традиционные организаторы Грушинского фестиваля в Самарской области объявили об отмене мероприятия. Тем не менее, с 4 по 6 июля 2025 года на привычной фестивальной поляне при поддержке губернатора региона Вячеслава Федорищева прошёл «Фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озёрах», собравший около 30 тысяч гостей. Оригинальный слет любителей бардовской песни не состоится и в этом году из-за ограничений властей. Ответственные лица подчеркнули, что это решение было трудным.
«В связи с введением повышенных мер безопасности, Всероссийский фестиваль авторской песни имени барда Валерия Грушина в этом году проводиться не будет. Основным фактором, повлиявшим на данное решение, являются риски, связанные с атаками БПЛА – вопросы безопасности участников и гостей фестиваля в приоритете. Принятое решение — непростое. Грушинский фестиваль — это не просто событие в календаре, это один из старейших фестивалей авторской песни в России, бренд Самарской области. Традиция проведения фестиваля будет продолжена, как только позволит ситуация», — сообщили НСН в пресс-службе Министерства культуры Самарской области.
На запрос НСН прокомментировать возможное проведение «Фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озёрах» в Министерстве культуры также добавили, что он не состоится по тем же причинам. В прошлом году его организовывал Самарский союз молодежи, который впервые привлёк к нему музыканта Юрия Лозу, но перестал вести страницу фестиваля в соцсетях сразу после его проведения.
Ранее певец и композитор Юрий Лоза рассказал НСН о причинах «смены власти» на Грушинском фестивале.
