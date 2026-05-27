Единственная проблема для проведения фестивалей авторской песни на берегу Волги — это угроза прилета беспилотников по местам массового скопления людей, однако безопасность гостей превыше всего, заявили НСН в пресс-службе Министерства культуры Самарской области.



В 2025 году традиционные организаторы Грушинского фестиваля в Самарской области объявили об отмене мероприятия. Тем не менее, с 4 по 6 июля 2025 года на привычной фестивальной поляне при поддержке губернатора региона Вячеслава Федорищева прошёл «Фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озёрах», собравший около 30 тысяч гостей. Оригинальный слет любителей бардовской песни не состоится и в этом году из-за ограничений властей. Ответственные лица подчеркнули, что это решение было трудным.