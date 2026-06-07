Любой летний фестиваль, тем более благотворительный, — это позитивная история, поскольку это прекрасная возможность увидеться и с коллегами по цеху, и с наслаждающимися коротким летом зрителями. Об этом спецкору НСН заявил участник фестиваля «Музыка жизни», лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов.

Приуроченный к Международному Дню защиты детей Благотворительный фестиваль «Музыка жизни» прошел на площадке у Останкинской телебашни 7 июня. Мероприятие состоялось при поддержке НАШЕго Радио, Останкинской телебашни, а также фонда «Дорога жизни», подопечным которого будут переданы все собранные средства. По словам Кулясова, любые летние выступления — это всегда позитивные события, тем более что лето в России короткое.

«Остались прекрасные впечатления от фестиваля. Вся летняя история — это очень хорошо, потому что, во-первых, мы не так часто видимся с артистами, и у нас здесь такая внутренняя движуха. Во-вторых, публика соскучилась. У нас же северная страна, и лето очень короткое, все высыпают на поляны. Вообще плохой публики не бывает, бывает плохой артист. Замечательно и то, что фестиваль благотворительный. Артисты должны заниматься благотворительностью, делиться надо», — сказал Кулясов.