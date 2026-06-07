«Делиться надо!»: Кулясов о выступлении на благотворительном фестивале «Дорога жизни»
Константин Кулясов признался НСН, что негативно относится к музыке, созданной при помощи нейросетей.
Любой летний фестиваль, тем более благотворительный, — это позитивная история, поскольку это прекрасная возможность увидеться и с коллегами по цеху, и с наслаждающимися коротким летом зрителями. Об этом спецкору НСН заявил участник фестиваля «Музыка жизни», лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов.
Приуроченный к Международному Дню защиты детей Благотворительный фестиваль «Музыка жизни» прошел на площадке у Останкинской телебашни 7 июня. Мероприятие состоялось при поддержке НАШЕго Радио, Останкинской телебашни, а также фонда «Дорога жизни», подопечным которого будут переданы все собранные средства. По словам Кулясова, любые летние выступления — это всегда позитивные события, тем более что лето в России короткое.
«Остались прекрасные впечатления от фестиваля. Вся летняя история — это очень хорошо, потому что, во-первых, мы не так часто видимся с артистами, и у нас здесь такая внутренняя движуха. Во-вторых, публика соскучилась. У нас же северная страна, и лето очень короткое, все высыпают на поляны. Вообще плохой публики не бывает, бывает плохой артист. Замечательно и то, что фестиваль благотворительный. Артисты должны заниматься благотворительностью, делиться надо», — сказал Кулясов.
Собеседник НСН также выразил свое отношение к выпуску виниловых пластинок.
«Прекрасно отношусь к выпуску винила. Нам только за прошлый год помогли выпустить пять винилов, в планах еще три. Есть какое-то в этом таинство. Артисты же придумывают и обложки, и какую-то концепцию, а не только песни. Синглы, если честно, мне совсем не нравится. Репризы тоже не лишены смысла, но у нас же не репризное творчество. Вообще мы уже четырнадцать лет вместе с НАШИМ Радио. За эти годы чего только не было, мы сильно изменились», — добавил музыкант.
В заключение Кулясов признался, что отрицательно относится к искусственному интеллекту в творчестве.
«Искусственный интеллект — это вспомогательный инструмент, некоторые артисты им злоупотребляют. Для меня это не очень близко. Мне нравится, когда люди ошибаются, а компьютер не ошибается. Я не сторонник такой музыки», — подытожил он.
Кроме Кулясова, в фестивале также приняли участие Александр Пушной, Вадим Самойлов и «Агата Кристи», Диана Арбенина и «Ночные Снайперы», Сергей Галанин, «Капитан Макс», SADLESS, «Дела Поважнее», CASUAL.
Ранее музыкант и телеведущий Александр Пушной заявил, что фестиваль «Музыка жизни» по своей атмосфере похож на рок-фестиваль НАШЕго Радио «НАШЕствие», хотя проходит почти в центре Москвы, сообщила «Радиоточка НСН».
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