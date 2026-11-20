По ее словам, опыт медучреждения показывает, что беременность при таких проблемах может состояться. Но она требует предварительной подготовки и совместной работы нескольких врачей — акушера, невролога и других специалистов.



По мнению эксперта, главная задача современной медицины — не ставить знак равенства между хроническим диагнозом и невозможностью стать матерью. Решение должно приниматься с учетом состояния конкретной женщины, особенностей заболевания и возможных рисков.



Трифонова уточнила, что современные технологии позволяют все раньше выявлять потенциальные осложнения беременности. При этом медицинское сопровождение должно оставаться обоснованным и не превращаться в постоянный поиск угроз. Будущее акушерства, считает она, заключается не в увеличении числа вмешательств, а в более точном определении ситуаций, когда помощь действительно необходима.



Ранее в России назвали главные риски для беременных.

