Врач рассказала о возможности беременности при рассеянном склерозе
Женщины с тяжелыми хроническими заболеваниями, включая рассеянный склероз и миастению, могут успешно выносить беременность при правильной подготовке и медицинском сопровождении. Об этом Life.ru рассказала заместитель главврача Сеченовского центра материнства и детства, профессор Наталья Трифонова.
По ее словам, опыт медучреждения показывает, что беременность при таких проблемах может состояться. Но она требует предварительной подготовки и совместной работы нескольких врачей — акушера, невролога и других специалистов.
По мнению эксперта, главная задача современной медицины — не ставить знак равенства между хроническим диагнозом и невозможностью стать матерью. Решение должно приниматься с учетом состояния конкретной женщины, особенностей заболевания и возможных рисков.
Трифонова уточнила, что современные технологии позволяют все раньше выявлять потенциальные осложнения беременности. При этом медицинское сопровождение должно оставаться обоснованным и не превращаться в постоянный поиск угроз. Будущее акушерства, считает она, заключается не в увеличении числа вмешательств, а в более точном определении ситуаций, когда помощь действительно необходима.
Ранее в России назвали главные риски для беременных.
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