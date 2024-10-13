Джаред Лето заявил, что скучает по слушателям из России

Лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето на концерте в сербской столице Белграде заявил, что скучает по российским поклонникам, сообщает «РЕН ТВ».

Джаред Лето пришел в ресторан в пижаме и был раскритикован в Сети

Музыкант спросил, сколько в зале людей из Сербии, а сколько – из России. Также он пообещал приехать в российские города, «когда эти проблемы закончатся».

Ранее Джаред Лето поздравил неизлечимо больную жительницу России с днём рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото:Соцсети/jaredleto
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