The Killers остановили мировой тур из-за инцидента с россиянином в Грузии

«Я даже не предполагал, что слова, которые, как меня учили всю жизнь, олицетворяют единство человеческой семьи, могут быть восприняты как пророссийские», - отметил музыкант.

В середине августа The Killers выступали на грузинском курорте Шекветили. В ходе концерта они пригласили на сцену барабанщика из зала, однако тот оказался россиянином. Зрители стали возмущаться, после чего Флауэрс сказал, что все люди «братья и сестры», что вызвало еще большее негодование, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

