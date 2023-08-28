The Killers остановили мировой тур из-за инцидента с россиянином в Грузии

Американская группа The Killers отменила концерты и приостановила запись нового альбома, который был практически готов, сообщил ее фронтмен Брэндон Флауэрс изданию The Sunday Times.

По словам Флауэрса, сейчас он переживает сильнейший творческий кризис за последние 20 лет, а его отправной точкой проблем стал инцидент на концерте в Грузии, когда музыканты случайно пригласили на сцену барабанщика из России.

В Грузии группу The Killers освистали за приглашение российского барабанщика

«Я даже не предполагал, что слова, которые, как меня учили всю жизнь, олицетворяют единство человеческой семьи, могут быть восприняты как пророссийские», - отметил музыкант.

В середине августа The Killers выступали на грузинском курорте Шекветили. В ходе концерта они пригласили на сцену барабанщика из зала, однако тот оказался россиянином. Зрители стали возмущаться, после чего Флауэрс сказал, что все люди «братья и сестры», что вызвало еще большее негодование, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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