СМИ: Основатель Pink Floyd Уотерс готов выступить в России

Основатель музыкального коллектива Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что готов выступить в России, сообщает РИА Новости.

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По его словам, это произойдет, когда будет возобновлена концертная деятельность. Музыкант указал, что организация концертного тура — весьма хлопотное дело.

Уотерс хотел бы сыграть и на Украине в честь окончания конфликта.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ценит творчество экс-лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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