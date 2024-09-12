СМИ: Основатель Pink Floyd Уотерс готов выступить в России
12 сентября 202406:16
Основатель музыкального коллектива Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что готов выступить в России, сообщает РИА Новости.
По его словам, это произойдет, когда будет возобновлена концертная деятельность. Музыкант указал, что организация концертного тура — весьма хлопотное дело.
Уотерс хотел бы сыграть и на Украине в честь окончания конфликта.
Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ценит творчество экс-лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru