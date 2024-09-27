«Взлетающие артисты»: Звезды стримингов зарабатывают больше 50 млн рублей

- В ТОП-5 главных артистов лета, по версии «Звука», попали Zivert, Люся Чеботина, Macan, Xolidayboy и группа «5УТРА». Насколько ожидаемой была такая расстановка сил и совпадает ли она с вашим личным топом?

- Можно порадоваться за группу «5УТРА», потому что для большинства они появились из ниоткуда и выдали сразу несколько достаточно интересных треков. Их много слушают, но пока еще слабо узнают воочию. Ребята показали, что они заслуживают этого внимания. Xolidayboy — красавчик. Мне приятно вспоминать, что прошлой весной, когда он только начинал процесс покорения сцены, мы его приглашали, он у нас пел, и мы видели, что будет.

С Zivert и Люсей Чеботиной все понятно, ну а Macan –– не надо быть визионером, чтобы сказать, что это большой артист. Парень собирает стадионы. Он уже нарисовал перспективу и для себя, и для своей команды, и для своей большой аудитории. Мой ТОП-5 соответствует данным «Звука» - Zivert вышла из тени, Люся Чеботина выдает один хит за другим, а у Xolidayboy, кстати, недавно вышла песня “Мы не будем спать”, которая не залетела в топ-10, но мне очень понравилась. Это наш Måneskin.

«ВЗЛЕТАЮЩИЕ АРТИСТЫ»

- А каков ТОП-5 перспективных фрешменов, которые сейчас, может быть, не столь известны, но, по вашим ощущениям, потенциально выстрелят?

- Я бы переместился к "взлетающим артистам" - у них уже есть заметная аудитория, которая динамично прирастает. Мы с удовольствием помогаем таким исполнителям: например, приглашаем на наши события и предоставляем промо-ресурсы.

В начале лета мой товарищ, который занимается компьютерными играми, но далек от музыки, прислал мне ссылку на трек и сказал: "Это будет большой хит". Я включаю и слушаю тот трек, который сейчас знают все — Godzilla артистки bearwolf. Я подумал: "Наверное, да". Прошло немного времени, я ему написал: «Красавчик, буду получать консультации дальше!»

Мой фаворит — Женя Трофимов и «Комната культуры». Он как-то подался на один музыкальный конкурс, но они его не заметили. Ну как можно пропустить такую музыку? То есть можно переоценить какую-то музыку, но как можно пропустить Женю Трофимова? Женя Трофимов — это текст, звук, и самое главное — музыка. Ксения Минаева – яркая девушка, которая искала себя, и звезды сложились в ее пользу. Дай Бог ей еще таких вещей! Потому что сама по себе, она готовый артист — яркий и интересный. Еще отмечу A.V.G. — мне приятно, что это парень из Ростова-на-Дону, также как и Баста, также как и Каста, также как и Света, также как и Балдин (смеётся).

Также рекомендую обратить внимание на таких исполнителей, как TOTO, Mona, VENERA. И еще к нам приезжал интересный молодой, яркий исполнитель Jazzdauren из Казахстана, автор хита «Дарите женщинам цветы”. Он был у нас на «Вечернем звуке» 5 сентября. Его песни уже, наверное, полгода не выходят из топ-10. Это, казалось бы, уже знакомое звучание музыки в стилистике «Ласкового мая» Юры Шатунова.

БИТВА ЭКОСИСТЕМ

- Лидеры музыкального рынка по-разному развивают свои экосистемы. Этим летом «Звук» провел много интересных мероприятий с участием широкой палитры звёзд, - от МакSим до Onyx. Как развивается это направление?

- Мы, как эксперты рынка, посещали все недавние концерты на стадионах. Для того, чтобы сделать музыкальный сервис для тех, кто любит музыку, –– надо быть в этой музыке. От человека, который не любит десерты, сложно ждать создания гениального пирожного.

Уже год как живет у нас проект «Вечерний звук» – презентация ярких релизов молодых исполнителей. Недавно мы решили попробовать новый, летний формат. Переместившись из собственного камерного пространства «Студио» в Московский гольф-клуб мы смогли принять уже тысячу гостей. Там как раз вышла на сцену после долгого перерыва певица МакSим и произвела очень приятное впечатление. У нас появляются и другие форматы. Мы провели уже два события «ТруБит» совместно с одной хип-хоп радиостанцией, туда и приезжала легендарная американская группа Onyx. Ну а 26 сентября в числе участников «Вечернего звука» была Диана Арбенина, при этом там выступила и bearwolf, спев тот самый вирусный трек из соцсетей Godzilla.