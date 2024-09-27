«Взлетающие артисты»: Звезды стримингов зарабатывают больше 50 млн рублей
Рок-герои сегодняшней молодежи - «Три дня дождя» и Wildways, Xolidayboy покорил сцену за год, а раскрыться таланту Минаевой помогли звезды, сказал в эфире НСН Сергей Балдин.
Артисты, работающие на аудиторию до 25 лет, существенно увеличили доходы от стримингов, при этом топовые исполнители сегодня вполне могут зарабатывать более 50 млн рублей в год, сообщил в интервью НСН генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин.
МИЛЛИОНЫ БЕЗ СТАДИОНОВ
- У артистов есть два основных источника дохода –– концерты и стриминги. У молодых музыкантов доля доходов от стримингов достигала в прошлом году 80%. Специалисты полагают, что исполнители сейчас могут зарабатывать до 50 миллионов в год. Вы согласны с такими данными?
- Доход в 50 миллионов рублей для артистов, которые работают на молодую аудиторию и занимают верхние строчки рейтингов, не редкость. Зачастую такие суммы артисты могут получить даже не за год. В целом я бы согласился с тем, что доходы от прослушиваний сильно увеличились, особенно у артистов для молодого сегмента до 25-30 лет. Концертная деятельность сейчас востребована. Все артисты, которые дают концерты, стали больше стоить и давать больше концертов. При этом у некоторых особо востребованных артистов есть и третий важный источник заработка - это интеграция в рекламные кампании в части просто использования треков или использования образа, или амбассадорства целиком.
- В ТОП-5 главных артистов лета, по версии «Звука», попали Zivert, Люся Чеботина, Macan, Xolidayboy и группа «5УТРА». Насколько ожидаемой была такая расстановка сил и совпадает ли она с вашим личным топом?
- Можно порадоваться за группу «5УТРА», потому что для большинства они появились из ниоткуда и выдали сразу несколько достаточно интересных треков. Их много слушают, но пока еще слабо узнают воочию. Ребята показали, что они заслуживают этого внимания. Xolidayboy — красавчик. Мне приятно вспоминать, что прошлой весной, когда он только начинал процесс покорения сцены, мы его приглашали, он у нас пел, и мы видели, что будет.
С Zivert и Люсей Чеботиной все понятно, ну а Macan –– не надо быть визионером, чтобы сказать, что это большой артист. Парень собирает стадионы. Он уже нарисовал перспективу и для себя, и для своей команды, и для своей большой аудитории. Мой ТОП-5 соответствует данным «Звука» - Zivert вышла из тени, Люся Чеботина выдает один хит за другим, а у Xolidayboy, кстати, недавно вышла песня “Мы не будем спать”, которая не залетела в топ-10, но мне очень понравилась. Это наш Måneskin.
«ВЗЛЕТАЮЩИЕ АРТИСТЫ»
- А каков ТОП-5 перспективных фрешменов, которые сейчас, может быть, не столь известны, но, по вашим ощущениям, потенциально выстрелят?
- Я бы переместился к "взлетающим артистам" - у них уже есть заметная аудитория, которая динамично прирастает. Мы с удовольствием помогаем таким исполнителям: например, приглашаем на наши события и предоставляем промо-ресурсы.
В начале лета мой товарищ, который занимается компьютерными играми, но далек от музыки, прислал мне ссылку на трек и сказал: "Это будет большой хит". Я включаю и слушаю тот трек, который сейчас знают все — Godzilla артистки bearwolf. Я подумал: "Наверное, да". Прошло немного времени, я ему написал: «Красавчик, буду получать консультации дальше!»
Мой фаворит — Женя Трофимов и «Комната культуры». Он как-то подался на один музыкальный конкурс, но они его не заметили. Ну как можно пропустить такую музыку? То есть можно переоценить какую-то музыку, но как можно пропустить Женю Трофимова? Женя Трофимов — это текст, звук, и самое главное — музыка. Ксения Минаева – яркая девушка, которая искала себя, и звезды сложились в ее пользу. Дай Бог ей еще таких вещей! Потому что сама по себе, она готовый артист — яркий и интересный. Еще отмечу A.V.G. — мне приятно, что это парень из Ростова-на-Дону, также как и Баста, также как и Каста, также как и Света, также как и Балдин (смеётся).
Также рекомендую обратить внимание на таких исполнителей, как TOTO, Mona, VENERA. И еще к нам приезжал интересный молодой, яркий исполнитель Jazzdauren из Казахстана, автор хита «Дарите женщинам цветы”. Он был у нас на «Вечернем звуке» 5 сентября. Его песни уже, наверное, полгода не выходят из топ-10. Это, казалось бы, уже знакомое звучание музыки в стилистике «Ласкового мая» Юры Шатунова.
БИТВА ЭКОСИСТЕМ
- Лидеры музыкального рынка по-разному развивают свои экосистемы. Этим летом «Звук» провел много интересных мероприятий с участием широкой палитры звёзд, - от МакSим до Onyx. Как развивается это направление?
- Мы, как эксперты рынка, посещали все недавние концерты на стадионах. Для того, чтобы сделать музыкальный сервис для тех, кто любит музыку, –– надо быть в этой музыке. От человека, который не любит десерты, сложно ждать создания гениального пирожного.
Уже год как живет у нас проект «Вечерний звук» – презентация ярких релизов молодых исполнителей. Недавно мы решили попробовать новый, летний формат. Переместившись из собственного камерного пространства «Студио» в Московский гольф-клуб мы смогли принять уже тысячу гостей. Там как раз вышла на сцену после долгого перерыва певица МакSим и произвела очень приятное впечатление. У нас появляются и другие форматы. Мы провели уже два события «ТруБит» совместно с одной хип-хоп радиостанцией, туда и приезжала легендарная американская группа Onyx. Ну а 26 сентября в числе участников «Вечернего звука» была Диана Арбенина, при этом там выступила и bearwolf, спев тот самый вирусный трек из соцсетей Godzilla.
РОК НА СТЫКЕ ХИП-ХОПА
- Насколько популярна сегодня в стримингах рок-музыка, например, собирающиеся сейчас стадионы «Звери», Арбенина и «КняZz»? Чем отличается сам подход к стримингам молодежи и более взрослой аудитории?
- Рок-музыка — чрезвычайно уважаемый музыкальный жанр на протяжении всей истории музыкального бизнеса. Рок популярен, здесь есть свои герои, это первые музыканты, которые собирают стадионы, ведь рок по своему определению оттуда. Если мы говорим о нашем рынке и о молодых ребятах, — это группы «Три дня дождя», Wildways, а на стыке хип-хопа и рок-музыки — «тринадцать карат».
В стримингах сейчас доминирует молодая аудитория, а она слушает музыку по определенному сценарию. К примеру, взрослый человек долго ждет новый альбом любимой группы. Дождался – включил от начала до конца, потом переслушал второй и шестой трек. Может быть, через неделю он еще раз включит. А аудитория 12-25 слушает музыку по-другому. Песня понравилась — она включается сто раз подряд. Сегодня молодая аудитория слушает артиста Х «до дыр», а потом уже артиста Y и так далее. При этом музыка, которая предназначена для людей 35 лет и старше, в меньшей степени подвержена большому количеству стримов. Но это не правило, скорее тренд.
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