Фронтмен группы «Звери» устроил потасовку в баре в Самаре

По словам очевидцев, Рома «Зверь» наведался в местный бар «8bit» на Молодогвардейской улице уже в состоянии алкогольного опьянения. В итоге у музыканта произошел конфликт с одним из посетителей заведения. Певец требовал у оппонента сражения «раз на раз».

К счастью, до драки дело не дошло. Товарищи увели певца из заведения.

Накануне группа «Звери» представила в пятницу, 19 мая, новый альбом под названием «На синем трамвае», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

