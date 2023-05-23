Фронтмен группы «Звери» устроил потасовку в баре в Самаре
Фронтмен группы «Звери» Роман Билык развязал драку в самарском баре, сообщают местные СМИ.
По словам очевидцев, Рома «Зверь» наведался в местный бар «8bit» на Молодогвардейской улице уже в состоянии алкогольного опьянения. В итоге у музыканта произошел конфликт с одним из посетителей заведения. Певец требовал у оппонента сражения «раз на раз».
К счастью, до драки дело не дошло. Товарищи увели певца из заведения.
Накануне группа «Звери» представила в пятницу, 19 мая, новый альбом под названием «На синем трамвае», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru