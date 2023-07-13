Певица МакSим призналась в алкоголизме
Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) призналась, что страдает от алкоголизма и проходит лечение в клинике. Об этом артистка рассказала в видеообращении, опубликованном порталом «СтарХит».
По словам исполнительницы, которая перенесла коронавирусную пневмонию, она очень рано начала гастролировать после болезни.
«Взяла на себя очень большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений. Апогеем стал концерт, не состоявшийся толком в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а я толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом я была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю, как машина. Не получилось», — поделилась певица.
По словам МакSим, ставший привычкой алкоголь был «попыткой сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений». Певица подчеркнула, что осознала свою зависимость и решила пройти лечение.
«Я сейчас нахожусь в клинике, уже долгое время. Меня поддерживают мои музыканты... На днях приезжали мои дети, они тоже меня очень поддерживают... Меня очень поддерживает моя семья», — рассказала артистка.
Также МакSим выразила надежду на поддержку и понимание поклонников: для певицы было серьезным шагом начать лечение.
В марте стало известно о срыве концерта МакSим в Сочи: зрители сообщали, что певица странно вела себя на сцене, не попадала в ноты и завершила выступление спустя полчаса. СМИ предположили, что у артистки возникли проблемы с алкоголем. При этом пресс-секретарь Яна Богушевская заявляла, что МакSим плохо чувствовала себя на концерте, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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