Певица МакSим призналась в алкоголизме

По словам исполнительницы, которая перенесла коронавирусную пневмонию, она очень рано начала гастролировать после болезни.

«Взяла на себя очень большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений. Апогеем стал концерт, не состоявшийся толком в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а я толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом я была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю, как машина. Не получилось», — поделилась певица.

По словам МакSим, ставший привычкой алкоголь был «попыткой сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений». Певица подчеркнула, что осознала свою зависимость и решила пройти лечение.

«Я сейчас нахожусь в клинике, уже долгое время. Меня поддерживают мои музыканты... На днях приезжали мои дети, они тоже меня очень поддерживают... Меня очень поддерживает моя семья», — рассказала артистка.

Также МакSим выразила надежду на поддержку и понимание поклонников: для певицы было серьезным шагом начать лечение.

В марте стало известно о срыве концерта МакSим в Сочи: зрители сообщали, что певица странно вела себя на сцене, не попадала в ноты и завершила выступление спустя полчаса. СМИ предположили, что у артистки возникли проблемы с алкоголем. При этом пресс-секретарь Яна Богушевская заявляла, что МакSим плохо чувствовала себя на концерте, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

